Nantes, France

Rebondissement dans le dossier des migrants du square Daviais à Nantes. La mairie de Nantes et Nantes Métropole demandent leur expulsion. Ils sont environ 500 à vivre depuis de nombreuses semaines sous des tentes en centre ville.

DOCUMENT - la ville de Nantes et Nantes Métropole demandent l'expulsion des migrants du square Daviais #migrants#Nantespic.twitter.com/pEcs5uWApe — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) September 18, 2018

La requête a été déposée lundi soir auprès du tribunal administratif. Elle sera étudiée ce mercredi matin par le rapporteur du tribunal administratif en même temps que la requête de quatre associations qui assignent l'Etat et la Ville et les enjoignent de trouver des solutions sanitaires et d'hébergement.

Les associations de défense des migrants ne comprennent pas la position de la ville de Nantes

Les associations de défense des migrants ne comprennent pas cette position. L'annonce de la demande d'expulsion faite conjointement par la mairie de Nantes et par Nantes Métropole a fait l'effet d'une bombe au sein des associations de défense des migrants. Elles qui se préparent à assigner devant le tribunal administratif ce mercredi les différentes institutions - préfecture, OFII (Office Français de l'immigration et de l'intégration), Agence Régionale de Santé, Mairie, Métropole et CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) - pour obtenir l'hébergement des quelques 500 migrants qui campent depuis l'été dernier en pleine ville de Nantes square Daviais. Elles, dont le seul objectif est :

Que les interlocuteurs trouvent une solution avec dans l'attente d'hébergements, la mise en place de douches et de toilettes pour améliorer les conditions sanitaires des migrants - avocate de la Ligue des Droits de l'Homme

La requête déposée lundi soir auprès du tribunal administratif par la commune de Nantes et Nantes Métropole mentionne une demande d'expulsion du square Daviais et désigne, en plus des occupants du square, l'OFII et la préfecture.

"Pas d'expulsion sans solution" dit le cabinet du maire

Le cabinet du maire Johanna Rolland ne commente pas la demande d'expulsion et assure travailler dans une seule perspective qui est :

Pas d'expulsion sans solution - le cabinet du maire

Les deux requêtes, celle de la mairie et celle des associations de défense de migrants (CIMADE, LDH, Association de Soutien au Collectif des Enfnats Etrangers, MRAP) ainsi que celle du Service Oecuménique d'Entraide et de plusieurs migrants à titre individuel, seront étudiées ce mercredi matin à partir de 9h au Tribunal administratif de Nantes.