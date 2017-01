Documentaires exceptionnels sur la mine et les "gueules noires" sur France 2

France 2 diffuse ce mardi soir en première partie de soirée deux documentaires exceptionnels consacrés à l'histoire de la mine en France, basés sur de très rares images d'archives et des témoignages d'avenir. Il y est très largement question du Nord-Pas de Calais.

"L'épopée des gueules noires", c'est le titre du premier documentaire diffusé à 21h ce mardi soir sur France 2. Il sera suivi du second documentaire intitulé "Une vie après". Les deux documentaires sont consacrés à la mine et à la vie après l'extraction : la guerre du charbon, la vie au fond de la mine, mais aussi la vie dans les corons.

L'hommage à un métier, à une région

Ces deux documentaires constituent un très bel hommage à toute une corporation qui a marqué l'histoire industrielle de la France, en particulier celle du Nord-Pas de Calais. Ils présentent de nombreuses images et des témoignages tournés dans la région par les réalisateurs qui ont consacré deux années de travail à ce travail exceptionnel.

Archives et témoignages

Loin des clichés de Germinal et de l’œuvre d'Emile Zola, les réalisateurs ont voulu remettre la corporation dans un contexte historique et économique : le combat des mineurs très sollicités au sortir de la seconde guerre mondiale pour redresser le pays, la grève de 1948 réprimée dans le sang, et puis le désamour pour le charbon abandonné au profit du pétrole puis du nucléaire.

C'est toute une corporation qui a vu disparaître son métier qui avait fait vivre plusieurs générations d'une même famille ! Mais le charbon, c'est aussi l'histoire des migrations, la culture et les traditions, notamment la musique et les harmonies, la vie dans les corons, réglementée par les mines mais si familiale et amicale.

"L'épopée des gueules noires" à 21h sur France 2 suivi de "Une vie après la mine" dans le cadre de l'émission infrarouge