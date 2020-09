Documentaire sur les jeunes et la ruralité : « c’est sympathique la vie à la campagne »

"Grandir et partir" sera diffusé ce soir à 23h30 sur France 3 Bourgogne- Franche Comté. Ce documentaire sur les jeunes et la ruralité a été réalisé par Julian Terreaux qui a suivi l'évolution de trois jeunes du Morvan pendant cinq ans. Dont, Gaétan, 22 ans, heureux de vivre à la campagne.

Le premier boulot, le premier logement, les premières amours : c’est le commencement de la vie d'adulte quand on habite en zone rurale que Julian Terreau a voulu filmé dans son documentaire intitulé « Partir et grandir », diffusé mercredi soir à 23h30 sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté.

Parler des jeunes éloignés des centres urbains

Ce film, tourné pendant 5 ans, suit l’évolution de trois jeunes dans le Morvan. "Moi, je suis un enfant des villes. Je suis arrivé il y a une dizaine d'années dans le Morvan", explique le réalisateur, invité de France Bleu Auxerre ce mercredi matin. "J'ai découvert des paysages magnifiques, un très beau territoire et en même temps, un territoire pauvre et dépeuplé. Je me suis demandé si on grandissait différemment quand on a moins de possibilités. Car il y a moins de travail, c'est plus compliqué pour les études, c'est plus loin. Il y a des problématiques de transport qui se posent. Il y a moins de structures qui rassemblent les jeunes", poursuit Julian Terreau, qui dit aussi avoir voulu parler de ces jeunes dont on parle peu. "On entend parler des jeunes des banlieues mais les jeunes qui sont éloignés des centres urbains, on en parle moins".

5 ans de tournage

Gaétan, 22 ans, est l'un de ces trois jeunes. Il habite Montillot (Yonne), près de Vézelay et il n’échangerait pour rien au monde cette vie à la campagne.

Et pourtant, c'est vrai que la vie en zone rurale offre parfois un peu moins de commodités que dans une grande ville quand on est jeune, notre jeune homme a pu, en grandissant, le mesurer complètement : « c’est sûr qu’on est un peu plus isolé des magasins, des restaurants et quand on est jeune et qu’on a pas le permis de conduire, c’est un peu difficile mais une fois qu’ on est majeur et qu’on a le permis, c’est une vie comme une autre ».

Gaetan, 22 ans, n'échangerait pour rien au monde sa vie à la campagne. Le reportage de Thierry Boulant. Copier

Le réalisateur a suivi 3 jeunes pendant 5 ans. - Capra films

En ville ce n'est pas top! (Gaétan)

A coté des loisirs un peu plus restreints, du manque de médecins, des déplacements plus compliqués, la campagne offre aussi quelques avantages. : « C’est une vie sympathique, la vie à la campagne », explique Gaétan, « on est tranquille, il y a la nature. En ville avec les voitures et le monde, ce n’est pas top. »

"Je pense finir mes jours à la campagne !" - Gaêtan, 22 ans, Montillot Copier

L'amour est aussi dans le près

Pour se construire une vie et trouver l'âme sœur, les villages valent largement les villes : « Pour faire des rencontres, c’est plus facile l’été. Quand on sort un petit peu aux alentours, il y a les bals, les bars, des points de rassemblement où on peut croiser la personne qui nous intéresse. Il y a toujours des possibilités », assure le jeune icaunais.

Gaétan travaille dans le domaine agricole, il vient d'emménager avec sa fiancée dans son premier appartement et il n'envisage absolument pas de quitter le Morvan.