Documents électoraux : "de graves manquements" constatés par des maires de l'Indre

À cinq jours du second tour des élections départementales et régionales, c'est un enjeu suivi de très près : la distribution des documents électoraux. Les professions de foi des candidats et les bulletins de vote doivent être envoyés aux électeurs. Mais dans plusieurs communes de l'Indre, des habitants n'ont pas reçu ces documents ou seulement une partie. "De nombreux maires constatent de graves manquements (...) Il est regrettable que cet état de fait ait pu contribuer à démobiliser les électeurs qui n'ont donc pas pu prendre connaissance des programmes électoraux, ni se faire une idée des candidats en présence. Ceci a pu faire augmenter le fort taux d'abstention déjà très élevé", écrit l'association des maires de l'Indre dans un communiqué.

Une rencontre s'est tenue ce mardi entre le préfet de l'Indre, le président du Conseil départemental et le président de l'association des maires de l'Indre. La demande a été faite au préfet de veiller à ce que tous les électeurs reçoivent la documentation électorale pour le second tour avant dimanche midi.