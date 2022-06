"On doit faire des choix" : face à la baisse du pouvoir d'achat, les touristes dans le Var s'adaptent

Alimentation, carburant, énergie... les prix ne cessent d'exploser en France. Face à l'inflation, qui pénalise le pouvoir d'achat de nombreux français, Elisabeth Borne a annoncé ce mardi le versement d'une aide pour les plus modestes "à la rentrée". Invitée de Ma France sur France Bleu, la Première ministre a indiqué que cette aide pourrait prendre la forme d'un chèque alimentaire, directement versé sur le compte en banque des personnes concernées.

Le pouvoir d'achat est l'un des principaux sujets qui préoccupent les Français. Des millions de personnes vivent avec une calculette dans la tête pour face à la hausse des prix. Surtout que les vacances approchent et que certains font des économies afin de profiter un peu cet été. Des touristes déjà nombreux dans le Var. D'ailleurs, comment font-ils pour profiter sans se mettre dans le rouge ?

"On est obligé de supprimer des sorties au restaurant"

Quasiment tout les vacanciers rencontrés font le même constat. "Notre pouvoir d'achat a changé et dans le mauvais sens donc on doit faire des choix." Et parfois se priver. "On est obligé de supprimer des sorties aux restaurants par exemple" déclare par exemple Christiane, originaire de Meurthe-et-Moselle.

Ici c'est beaucoup plus cher que chez nous" - Des vacanciers lensois

Roselyne et Michel, eux, viennent de Lens et font un tour du Var durant deux semaines. Ils se font à manger eux même dans leur location à La Londe-les-Maures et scrutent les promotions dans les supermarchés. "Par ici, c'est beaucoup plus cher que chez nous. Les fruits et légumes sont hors de prix. On a jamais vu ça. Ici, un melon coûte cinq euros, chez nous on va le payer trois euros. Le chou-fleur on va le payer un euro, ici on le paye trois euros.''

Airbnb plutôt qu'un hôtel

Pour se loger à petit prix ce n'est pas non plus toujours facile. Philippe et sa femme, des Lyonnais, ont opté pour un Airbnb non pas par plaisir mais plutôt "parce que c'est moins cher. En tout cas on pense que c'est moins cher. Il y a quelques temps on aurait pris un hôtel."

De son côté, Diane, 32 ans savoure. Cette Franc-Comtoise a de la famille à Toulon donc une solution gratuite de logement. Heureusement parce que sinon "on ne serait pas descendu dix jours et on ne serait pas descendu tout court parce que ça ne rentrerait pas dans le budget. Dix jours de logement, on ne peut pas le faire." Concernant les activités, Diane privilégie les promenades et la plage plutôt que les sortie payantes.