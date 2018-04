Notre-Dame-des-Landes, France

"Nous demandons l’arrêt immédiat des interventions policières et l’ouverture d’un vrai dialogue qui permette dans le respect de la loi l’élaboration de conventions individuelles, mais aussi collectives, d’occupation des terres de Notre-Dame-des-Landes." réclame, entre autres, Guillaume Gontard, sénateur divers gauche de l'Isère dans une tribune publiée sur Mediapart hier soir. Sur l'arret des expulsions, il sembleque les signataires aient été entendus. Nicolas Hulot annonce en effet que la "1ere pahse" des opéerations est terminée, leministre lance un appel à discuter avec les paysans qui vivaient sur la ZAD.

Mais n'est ce pas trop tard ? Dans le coup de fil de l'actu de 7h20, le sénateur s'insurge des manières employées pour évacuer les personnes encore sur place à Notre-Dame-des-Landes. Depuis lundi, le gouvernement a fait appel à 2 500 gendarmes pour déloger les occupants de la ZAD (Zone d'aménagement différé, devenue "zone à défendre").

#FBImatin | @GuillaumGontard : "Je voudrais souligner l’incohérence et l'absurdité de cette situation : est-ce que c’est logique d’envoyer 2500 gendarmes pour déloger quelques paysans alors qu’on était en phase de concertation ?" — France Bleu Isère (@bleu_isere) April 13, 2018

Guillaume Gontard évoque également l'évolution des modes de vie dans cet espace en 50 ans de présence. La ferme des "cent noms", lieu emblématique de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, en est l'illustration. C'est ce qu'explique le texte de Mediapart : "Au prétexte du respect de l'"Etat de droit", des femmes et des hommes qui cultivaient la terre et pratiquaient l'élevage ont été délogé.e.s de leur lieu d'activité et de vie."