Dol-de-Bretagne : la solidarité au rendez-vous après l'incendie des locaux du Secours Catholique

Dol-de-Bretagne, France

Un petit peu d'espoir avant Noël pour le Secours Catholique de Dol-de-Bretagne. Ce dimanche 16 décembre, un gymnase était mis à disposition de l'association pour déposer des dons et des jouets après l'incendie volontaire qui a ravagé leurs locaux. Vers 5h30, jeudi 13 décembre, un incendie a tout brûlé, même les jouets prêt à être distribué aux enfants. Un homme de 32 ans a été interpellé vendredi 14 décembre pour des faits de vols dans les mêmes locaux.

Alors depuis la solidarité s'organise. L'association croule sous les jouets et les cadeaux, et la grande distribution aura bien lieu ce mercredi 19 décembre. "Il y a une énorme mobilisation des Dolois et même bien au-delà" précise Michelle Lecat, présidente du Secours Catholique de Dol-de-Bretagne. "Cela nous dépasse un peu, c'est compliqué émotionnellement entre le choc de l’événement et le choc de la générosité" confie-t-elle.

L'association lance un appel aux dons après l'incendie qui a détruit leurs locaux © Radio France - Maxime Bossonney

Les bénévoles aussi sont émus. Cela fait 12 ans que Marie-Pierre s'investit dans l'association, aujourd'hui elle ne lui reste plus que son gilet "Secours catholique" et son badge. "J'arrive pas à comprendre, je ne réagis pas encore au fait qu'on ai plus de local, qu'on ai plus rien" explique-t-elle.

"Tout le monde s'est manifesté, on a presque trop de jouets !" ajoute Christiane, bénévole depuis 2 ans. En effet l'association lance un appel à une aide financière et à des dons en espèce, afin de trouver un nouveau local, et de partir de zéro, car tout a été détruit.

Mais s'il y a bien une chose que le feu n'a pas emporté, c'est la bonne humeur des membres de l'association. "Nous sommes soudés, on met de la bonne volonté et on s'aime beaucoup !" s'exclame Christiane.