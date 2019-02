Dole: Plus de 200 gilets jaunes mobilisés pour le droit des femmes

Plus de 200 gilets jaunes étaient mobilisés ce mercredi dans les rues de Dole pour défendre leurs droits des femmes. Quelques gilets roses, les assistantes maternelles, étaient également présentes. Elles protestent contre la réforme de l'assurance-chômage.

Dole, France

Les gilets jaunes n'ont pas attendu la journée internationale des Droits des Femmes, le 8 mars prochain pour défendre les droits des femmes. Ce mercredi, ils étaient plus de 200 femmes mais aussi des hommes à se rassembler dans les rues de Dole, dans le Jura. Des gilets roses, des assistantes maternelles avaient également rejoint les rangs de la manifestation.

"J'ai découvert en me penchant sur mon salaire brut que je gagnais moins que mon mari alors que nous exerçons la même profession", déplore Marie, une trentenaire. " Il n'y a aucune raison. Nous demandons l'égalité entre les hommes et les femmes", ajoute la doloise. Le revenu salarial des femmes est inférieur de 24 % à celui des hommes en 2014, selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Une inégalité incompréhensible pour les femmes à laquelle s'ajoute pour certaines la charge des enfants. Emilie a trois enfants. Elle a dû s'arrêter trois ans pour élever ses enfants. " Le coût de la vie, la nounou, tout mon salaire y passait", assure la jeune femme de 28 ans.

Beaucoup d'hommes étaient présents dans le cortège en soutien aux femmes. Avec eux, se trouvaient également quelques assistantes maternelles en gilets roses. Elles venaient protester contre la réforme de l'assurance-chômage qui doit être votée au cours de l'année 2019. L'exécutif prévoit de revoir le "cumul emploi chômage", un dispositif qui permet de toucher une allocation chômage en même temps qu'un petit salaire. Une aide indispensable pour les assistantes maternelles en cas de perte d'un enfant.