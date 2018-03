Dolus-d'Oléron, France

Où en est le projet d'implantation d'un Mac Donald sur la commune de Dolus d'Oléron ? Il y a 6 mois, le 21 septembre dernier, la chaîne de fastfood gagnait sur le terrain judiciaire. Le tribunal administratif de Poitiers annulait les arrêtés municipaux qui rejetaient les permis de construire. Une décision assortie d'une astreinte de 300 euros par jour, si rien ne bouge un mois après ce jugement. Où en est ce dossier ?

La municipalité avait lancé un appel aux dons pour payer ces astreintes. Une sorte de cagnotte citoyenne, avec des dons de particuliers et même des indemnités des élus de Dolus d'Oléron. Il faut 27 000 euros par trimestre pour pouvoir payer ces astreintes ... Du 22 Octobre au 22 Janvier, la somme a été collectée, pour le trimestre en cours ... Via internet, un site de Crowfunding a été créée sur Helloasso pour un financement participatif un peu plus large. Un peu plus de 4000 euros récoltés aujourd'hui.

Toutes ces sommes sont provisionnées, placées en attente sur un compte puisque la commune a fait appel. Ces astreintes sont en sursis le temps que l'affaire passe à la cour d'appel administrative de Bordeaux, ce ne sera pas avant le mois de Juin, peut-être-en Septembre ... Pas de date fixée pour le moment. L'appel repose principalement sur l'aspect accidentogène du projet. Pour Grégory Gendre le maire de Dolus d'Oléron, _"l'emplacement choisi par McDonald's est dangereux."_A proximité d'un grand carrefour, il craint qu'il n'y ait un noeud de circulation, et il estime que le flux de voitures du drive posera des problèmes de sécurité. Un maire qui conteste aussi la création d'un parking à un endroit où il y a des écoulements d'eau naturels ... Avant cette action en justice, Grégory Gendre, avait déjà refusé à deux reprises des permis de construire.