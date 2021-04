Domaine de Bellebouche à Mézières-en-Brenne : beaucoup d'annulations pour le week-end de Pâques

Le gouvernement se veut tolérant sur les déplacements inter-régionaux pour le week-end de Pâques jusqu'à lundi soir. Après, il sera trop tard. Face à cette annonce et à celle d'un reconfinement national, certains ont fait leurs valises pour un mois : direction la famille en province ou bien la maison de vacances. D'autres, ont tout annulé et d'autres encore ont raccourci leur projet initial mais sont tout de même venus prendre un peu l'air et se mettre au vert pour Pâques. A Mézières-en-Brenne, dans l'Indre, les annonces du président Bne sont pas sans conséquences pour le village vacances du domaine de Bellebouche.

Le lac du domaine de Bellebouche fait 100 hectares. © Radio France - Kathleen Comte

Tandis que d'habitude pour Pâques, le domaine est quasiment complet, cette année, seuls quatre gîtes sur les 32 que compte le site ont été loués pour le week-end prolongé. Damien Véron, est responsable d'établissement au domaine de Bellebouche, il nous explique : "On a eu beaucoup d'annulations parce qu'à la base on avait principalement des groupes et tout s'est arrêté. Finalement, on s'est retrouvés avec des réservations de dernière minute : des familles ou des couples qui voulaient passer un peu de temps loin des villes pour venir souffler un peu à la campagne mais ça ne remplace pas la clientèle qu'on avait avant."

Damien Véron, responsable d'établissement au domaine de Bellebouche, et sa collègue. © Radio France - Kathleen Comte

Dominique, 76 ans, habite à Tours. Elle est venue passer le week-end de Pâques avec son fils à Bellebouche, un endroit qu'elle affectionne alors elle n'a pas changé ses plans : "Surtout qu'on sait qu'après on n'aura plus le droit de bouger, il faut donc en profiter." Ils sont donc arrivés tous les deux vendredi soir et comptent repartir lundi dans la journée.

C'est justement ce que Jean-Marc - originaire de la Vienne - sa femme, leur fille et leur petit-fils ont voulu faire en venant ici. Normalement ils auraient dû profiter du lac, des oiseaux et de la nature pendant une semaine, mais les plans ont changé : "On devait rester toute la semaine, jusqu'à samedi prochain. On avait tout prévu mais on repart lundi. On a négocié avec l'accueil de Bellebouche donc on a quand même pu venir pour le week-end." Alors forcément Jean-Marc est déçu, surtout que Bellbouche il connait bien puisqu'il venait déjà avec ses parents quand il était petit.

Sur les 32 gîtes indépendants qui composent le domaine, seuls quatre ont été loués pour le week-end de Pâques. © Radio France - Kathleen Comte

Le domaine de Bellebouche fait 300 hectares : 100 hectares d'eau, 100 hectares de bois et 100 hectares de prairies. Sur ce site, il y a le village vacances composé de 32 gîtes pour une capacité de 170 couchages maximum. Il y a également cinq salles louables pour des séminaires ou des cousinages. Le site se compose aussi d'une partie camping avec 52 emplacements, 10 chalets et deux cottages.