Gendarmerie à Villeneuve-La-Guyard : les travaux débuteront avant la fin de l'année selon le maire

Le chef de l'Etat Emmanuel Macron va détailler ce lundi une annonce faite l'an dernier : la création de 200 unités de gendarmerie supplémentaires, en France, d'ici 2027. L'Yonne pourrait être concernée. Le maire de Villeneuve-La-Guyard, Dominique Bourreau, en tout cas, est certain d'accueillir prochainement une nouvelle brigade. Le premier coup de pioche devrait être donné avant la fin de l'année.

France Bleu Auxerre : pourquoi cette nouvelle gendarmerie est-elle nécessaire ?

Dominique Bourreaux : c'est nécessaire parce que Villeneuve connaît un vrai dynamisme démographique. Quand la gendarmerie a fermé en 1974, ça fait 50 ans maintenant, il devait y avoir 1500 ou 1600 habitants à Villeneuve. Maintenant, c'est plus du double, c'est plus de 3500 habitants. Ce dynamisme peut aussi engendrer des inconvénients. C'est un bassin de population de 12 000 habitants et la brigade de Pont sur Yonne est éloignée et elle est très mobilisés sur Villeneuve la Guyard. Les gendarmeries ou police de Seine et Marne qui sont très proches ne peuvent pas intervenir parce qu'il y a la limite administrative. Et donc ça a été identifié assez rapidement par le commandant de brigade de Pont sur Yonne, comme par les commandements départementaux et régionaux.

Est-ce que vous estimez que la délinquance a augmenté, dans votre commune ?

Je dirais que la délinquance est directement proportionnelle au nombre d'habitants, avec quand même une proximité de la Seine et Marne et une difficulté d'intervention des forces de gendarmerie et de police de Seine et Marne. Donc Villeneuve devenait un lieu assez pratique pour les gens qui avaient des choses à faire, éloignées des forces de l'ordre et des forces de sécurité.

Cette ouverture, on en parle depuis 2018. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps ?

Cela fait dix ans qu'on travaille d'arrache pied. Mais ça prend du temps. Ce n'est pas simple parce qu'une gendarmerie, ça doit se situer sur un terrain choisi et approprié, avec un accès direct à toutes les voies de communication. Donc il faut trouver ce terrain. Après, il y a un montage qui est assez complexe, puisque le ministère de l'Intérieur loue à un constructeur. Donc, une fois qu'on a trouvé le terrain, il faut trouver le constructeur. Le constructeur fait des avant projets, des projets, des esquisses...Tout ça prend énormément de temps. Une gendarmerie, c'est un bâtiment sensible. Mais on a toujours poussé le dossier.

D'autres communes de l'Yonne sont candidates. Est-ce qu'on joue un peu des coudes, entre maires, sur ces dossiers ?

Non, parce que c'est un dossier où les maires peuvent porter le besoin, retransmettre le besoin de la population, le besoin du territoire. Mais en réalité, c'est examiné très finement par les organes au niveau national de la gendarmerie. Et en la matière, il n'y a pas de passe droit. C'est la nécessité qui fait l'implantation ou pas d'une gendarmerie.