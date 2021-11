Foot-Coupe de France : Vitré prochain adversaire, "c'est un bon tirage" dit le Président de l'AS Panazol

Après l'exploit du 8ème tour, l'AS Panazol recevra Vitré, club de Nationale 2, lors des 32ème de finale de la Coupe de France de foot qui auront lieu le week-end des 18-19 décembre prochain. Une chance d'aller encore plus loin dans cette compétition. "C'est un bon tirage" a dit ce matin le Président du club, Dominique Mounier, invité de France Bleu Limousin, qui juge Vitré "_prenable, même si c'est un club spécialiste de la Coupe_, une vraie équipe de Coupe, ce qui va nous motiver encore plus" a-t-il souligné.

La motivation est déjà très forte au sein du club limousin. "Il y a des joueurs de qualité à la base, et c'est une vraie équipe de Coupe" a également estimé Dominique Mounier, qui sent bien l'engouement qui monte autour de la formation haut-viennoise, surtout depuis dimanche soir. "Quand je vois le nombre de messages que l'on reçoit, je suis très surpris" dit-il en souriant.

Le match devrait à priori se dérouler au Stade Saint-Lazare de Limoges

Interrogé sur le lieu où cette rencontre de 32ème aura lieu, le Président de l'AS Panazol a indiqué qu'il s'agirait probablement du stade Saint-Lazare de Limoges. "La municipalité et nous voulions faire le maximum pour jouer à Panazol, car c'est notre stade, notre public et il ne faut pas oublier les gens qui nous soutiennent toute l'année, mais le stade n'est pas homologué et cela paraît impossible de faire les travaux nécessaires pour qu'il le soit" a-t-il expliqué. "Si on remplissait Saint-Lazare pour les 32ème, je serais très, très, très content" ajouté le Président de l'AS Panazol.

Enfin, la performance du club de Panazol dans cette compétition lui donne également un peu d'air sur le plan financier, car la Fédération effectue des versements à chaque avancée dans le haut du classement. Ainsi, depuis le début de la Coupe de France, l'AS Panazol aurait reçu environ 52.000 euros, ce qui est bien sût très important "pour un club au budget de 140 à 150.000 euros; cela peut commencer à assoir le club, en sachant que les budgets de Régionale sont souvent fait à partir des animations et du sponsoring, et que les animations sont de plus en plus difficiles avec la crise du Covid-19, donc même avec 52.000 euros, il faut quand même faire attention" a conclu Dominique Mounier.