Dominique Pandor, 8e recrue du Stade Lavallois

Le Stade Lavallois poursuit son recrutement avec une nouvelle arrivée.

Dominique Pandor, 24 ans, s'est engagé pour une saison plus une en option.

C'est un milieu offensif, droitier, formé à l'AS Monaco et qui possède une bonne expérience de Ligue 2 et de National.

Passé par Brest (19 matches et un but en Ligue 2) et Boulogne (22 matches et un but), il évoluait la saison dernière en National, au C.A Bastia (34 matches-7 buts).

Il ne sera pas du déplacement à Concarneau, ce vendredi, pour la 1ere journée du Championnat National. Pour ce déplacement en Bretagne, Jean-Marc Nobilo sera, par ailleurs privé de deux autres recrues, Alioune Ba et Oliver Ebuya, blessés.

En revanche, Dembélé, Dabo, Sarr, Elton et Pereira Lage sont bons pour le service.

Equipe probable:

Hautbois - Mendes, Solet, Dembélé, Perrot (cap) -Neyou, Sarr, Dabo, Etinof - Elton, Mayela

Remplaçants: Anet - Zeoula - Pereira Lage - MBuyi - Rousselet

Concarneau-Laval, c'est à 20h ce vendredi et à suivre en intégralité sur France Bleu Mayenne.