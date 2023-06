Dommartin-lès-Toul : Jean-Marc Jacquemin dans la caravane du Tour de France pour la huitième année

Pour la huitième année consécutive, il fêtera son anniversaire sur la route du Tour de France. Le 10 juillet, Jean-Marc Jacquemin aura 58 ans et cette année, ce sera jour de repos pour les coureurs. Même loin de chez lui, il sait qu'il aura droit aux messages les plus insolites.

"Si je venais à l'oublier, mes co-équipiers, mes camarades et mes amis, eux, se chargeraient de me le rappeler ! Ça commence dès le lever jusqu'au coucher, il y a toujours quelqu'un pour vous le souhaiter, même des spectateurs sur le bord de la route qui finissent pas nous connaître !"

Des amis alsaciens lui réservent chaque année une intention spéciale - DR

Jean-Marc Jacquemin habite Dommartin-lès-Toul. Ce formateur indépendant en conduite autocar et poids lourds se réserve un mois chaque année depuis 2016 maintenant pour vivre la grande boucle de l'intérieur. Pour cette édition 2023, il conduira un char d'une marque de café, de Bilbao jusqu'aux Champs-Elysées. "Les cyclistes font 3 500 km sur leur vélo, nous faisons entre 9 et 10 000 km avec nos véhicules", sourit cet amoureux de la tactique et des paysages.

"La caravane, c'est 11km de véhicules qui vont passer pendant une demi-heure environ devant le public. Le Tour de France, c'est le seul événement sportif qui se rend au-devant du public et qui, de surcroît, est gratuit", souligne Jean-Marc. "On est attendu. Environ 50% des spectateurs viennent pour la caravane et les 50% restants viennent pour les cyclistes. On est heureux de voir la joie du public !"

Jean-Marc Jacquemin collectionne les souvenirs de chaque édition du tour © Radio France - Isabelle Baudriller

Ses plus beaux souvenirs ? "Ça restera toujours les enfants, l'émerveillement des enfants quand on leur remet des cadeaux, que ce soit au départ ou en cours d'étape." Jean-Marc Jacquemin a noué également de solides amitiés. "C'est une aventure humaine exceptionnelle ! On vit ensemble pendant un mois, on prend soin les uns des autres, les anciens des jeunes et les jeunes des anciens. Et puis on se retrouve au gré de nos déplacements en dehors du Tour de France. Lorsque je descends dans ma famille à Montpellier, je m'arrête à Valence chez un ami du tour. Je vais dans l'Ouest, je m'arrête à Rennes chez un autre !"