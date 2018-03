Billom, France

Ludivine Ollier est née et a grandi à Billom. En janvier 2011 elle se retrouve atteinte d'un cancer des ganglions lymphatiques. Une fois pris en charge par les médecins à l'hôpital d'Estaing, à Clermont-Ferrand, elle subit des traitements, deux chimiothérapies, jusqu'en mai 2012, ou les médecins lui proposent une allogreffe. C'est un terme savant qui indique qu'on va lui greffer une moelle osseuse.

Seulement 270 000 donneurs en France de moelle osseuse,

Sauf qu'en fait, trouver une moelle osseuse à Ludivine, ce n'est pas si simple. "Il y a 270 000 donneurs inscrits en France. C'est très peu : _on a une chance sur un million de trouver un donneur de moelle osseuse compatible"_raconte la jeune femme de 34 ans. C'est pourquoi ses médecins vont regarder un peu partout dans le monde. Finalement, ils réussissent à trouver un donneur en Allemagne, avec un taux de compatibilité de 7/10. C'est un très bon taux.

"Je remercie mon donneur chaque jour que je me lève"

C'est grâce à ce don que Ludivine va pouvoir continuer de vivre. Elle le raconte avec une certaine émotion. "J'ai fais confiance à mes médecins. Mon hématologue, c'était ma deuxième maman," dit-elle, "elle m'a expliqué de A à Z ce qui va se passer. Ils nous prennent vraiment sous leurs bras." C'est notamment le cas lors des complications : Ludivine fait en effet plusieurs rejet de greffe et doit prendre un traitement "antirejet" pendant 8 mois.

"Planter une petite graine dans la tête des gens"

Depuis sa greffe, et malgré les complications, Ludivine s'engage pour sensibiliser les gens à donner une moelle osseuse. "J'aime bien dire que je vais planter une petite graine, une petite idée dans la tête des gens, et que cette petite graine va grandir au fur et à mesure des années, jusqu'au moment ou il se diront : Ouais ! je vais donner" Dans sa famille, tout le monde a sa carte de donneur. Et mercredi et jeudi, elle sera place de Jaude à Clermont-Ferrand sur le stand de l'Agence de la biomédecine pour partager son expérience, et qui sait ? Fera-t-elle grandir une petite graine dans la tête d'hommes ?

#DonDeMoelleOsseuse | Bravo et merci🙏 aux personnes inscrites sur le registre des donneurs de moelle osseuse ! Les hommes représentent encore moins de la moitié des donneurs inscrits♂️. Messieurs, que pensez-vous de devenir volontaire en mars ? pic.twitter.com/TVKftFUP4d — Agence biomédecine (@ag_biomedecine) March 1, 2018

Comment devenir donneur de moelle osseuse ?

Vous devez remplir 3 conditions : être en parfaite santé, être âgé de 18 à 50 ans et répondre à un questionnaire médical. Vous effectuerez également une prise de sang lors de l'inscription définitive. L'objectif en France en 2018 est de recruter 3 800 donneurs de plus. L'an dernier, 20 866 nouveaux donneurs ont été recrutés, dont seulement 35% d'hommes. Ils seront donc les plus recherchés : les cellules issues de leur moelle osseuse offrent une meilleure tolérance du greffon sur un plan immunologique.

A Clermont-Ferrand, le recrutement aura lieu dans le hall de la faculté de médecine de 10h à 18h les 13, 14 et 15 mars, ou place de Jaude de 12h à 19h les 14 et 15 mars.