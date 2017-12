Don de RTT aux aidants : "Ça fait du bien à toutes les personnes oubliées"

L'Assemblée nationale a voté une proposition de loi le 7 décembre dernier, pour élargir le don de RTT aux aidants familiaux. Un soulagement pour les huit millions d'aidants concernés en France y compris dans les Landes.

Depuis 2014, les salariés peuvent faire don de leurs jours de congés à un collègue dont l'enfant est malade. Désormais, ils peuvent aussi en donner à un collègue qui s'occupent régulièrement d'un proche malade ou en perte d'autonomie, quelque soit son âge. La proposition de loi a été adoptée par les députés, le 7 décembre dernier. Il s'agit de soulager les aidants familiaux. Ils seraient entre 8 et 13 millions en France.

Des aidants débordés

Sylvie Iciaga jongle depuis un an et demi entre son boulot d'agent de service à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Mont-de-Marsan et Elodie, sa fille. Cette dernière a étévictime d'un AVC (accident vasculaire cérébral) à l'âge de 24 ans. Elle en garde beaucoup de séquelles. "Elle se déplace en fauteuil roulant ou à l'aide d'une canne, elle a des rendez-vous chez l'orthophoniste et elle ne peut pas couper toute seule des aliments en cuisine", explique sa mère.

Alors Sylvie Iciaga reste à ses côtés une bonne partie de la journée. "Je travaille de l'après-midi au soir, donc le matin je peux rester au travail. Je peux organiser tous les rendez-vous, il faut tout gérer". D'autant plus que son mari, lui, travaille dans une petite entreprise et ne bénéficie pas de RTT. La mère de famille ne cache pas que ce rythme a des répercussions sur son état d'esprit, notamment au travail. "Je suis très fatiguée, moralement surtout, pas physiquement. Et puis il n'y a aucune aide, personne n'est là pour nous dire comment faire, comment avancer."

Don de RTT mais sous conditions

Heureusement, Sylvie Iciaga peut compter sur le soutien de ses collègues et de sa direction. "On a voulu m'aider en me donnant des RTT ou des congés, mais je n'en ai pas eu besoin parce que j'ai un directeur conciliant. Donc pendant un mois et demi, je suis restée auprès de ma fille, après je suis revenue au travail", explique-t-elle. Pourtant l'idée de savoir que ce don de RTT est désormais possible et légal, la soulage. "Je sais que quand elle aura un rendez-vous quelque part ou qu'elle n'est pas bien une journée, au moins je pourrais rester avec elle. Et ça fait du bien à plein de personnes parce que moralement, on tombe de haut, tout est dur à gérer."

Je salue l'adoption de l'amendement visant à étendre le don de jours de #congé non pris aux #aidants d'adultes handicapés. ➕ de solidarité dans l'entreprise pour une société ➕inclusive. #DirectAN#handicappic.twitter.com/QG4kLJfIs5 — Sophie Cluzel (@s_cluzel) December 7, 2017

Le salarié qui veut donner des jours de RTT (mais aussi jours de congés ou de récupération) doit se signaler auprès de son employeur. Il peut donner autant de jours qu'il souhaite, peut rester anonyme aussi. En revanche, il doit obligatoirement garder quatre semaines de congés payés comme la loi l'impose. Quant à l'aidant, il lui suffit de présenter un certificat médical à l'employeur, pour prouver l'état de santé de son proche malade.