Don de sang : appel à la mobilisation en Sarthe

Attention, les réserves de sang sont au plus bas ! C'est l'appel aux donneurs lancé par l'association cénomane pour le don de sang suite à la canicule de juin. Les dons ayant fortement diminué le mois dernier, il est urgent de reconstituer les stocks avant les départs en vacances.

Les bénévoles de l'association cénomane pour le don du sang étaient satisfaits ce mercredi soir à l'issue de la collecte organisée à l'hôtel de ville du Mans. Les Sarthois ont en effet été nombreux à répondre à l'appel lancé ces derniers jours. "Il y a eu 2 à 3 fois plus de donneurs que d'habitude" selon un membre de l'équipe et "c'était nécessaire" ajoute Yohann Roustel, le président de l'association. Chaque été lors des vacances, les dons diminuent de 10 à 20% et en plus cette année, la canicule de juin n'a pas aidé... bien au contraire.

L'effet néfaste de la canicule

La journée mondiale des donneurs de sang qui a lieu le 14 juin est une journée essentielle pour reconstituer les stocks. "Mais là, elle est tombée au milieu de la canicule et les gens ne sont pas sortis de chez eux" explique Yohann Roustel. Selon lui, dans certaines régions la fréquentation des collectes a baissé de 30% et "on est descendu au niveau national en dessous des 10 jours de stocks".

collecte de sang à l'hôtel de ville du Mans © Radio France - Julien JEAN

Par ailleurs, la chaleur a pour effet de faire diminuer chez certaines personnes le taux d'hémoglobine, rendant alors pour elles le don impossible. D'où l'importance des collectes organisée actuellement dans le département où il faut en moyenne 80 dons de sang par jour pour répondre aux besoins.

Une collecte est organisée ce jeudi à La Ferté Bernard aux Halles Denis Béalet de 15h à 19h.