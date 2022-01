Don de sang : l'EFS Île-de-France rappelle des salariés et organise une dizaine de collectes en urgence

Les réserves de sang de l'établissement français du sang sont au plus bas en ce mois de janvier. C'est au point que dix collectes ont été organisées en urgence, en Île-de-France et des salariés préleveurs rappelés sur leurs vacances.

Les stocks de l'établissement français du sang (EFS) sont régulièrement faibles ces dernières années. Mais en ce début 2022, après deux ans de crise sanitaire, les niveaux sont historiquement bas. Avec seulement 80.000 poches de sang aujourd’hui disponibles alors qu’il en faudrait 115.000, des malades ne vont pas pouvoir être soignés. Pour faire face à cette pénurie, des collectes sont organisées en urgence en Île-de-France pendant les 15 premiers jours de janvier et des salariés en congés sont rappelés pendant leurs vacances.

En effet, le contexte sanitaire actuel a fait chuter la fréquentation des collectes par les donneurs et fragilise dangereusement les réserves de sang. Ce fort ralentissement des dons "fait peser un risque majeur sur la prise en charge des patients" prévient l'EFS qui tente de remobiliser.

Pour offrir plus d'opportunités aux donneurs motivés, l'EFS a donc monté, en 48h, une dizaine de collectes extraordinaires à Paris, dans les Yvelines, en Seine-et-Marne, en Essonne et dans les Hauts de Seine, comme à Suresnes, ce mardi après-midi.

Dans le réfectoire du centre de loisirs des Landes, les tables du déjeuner ont été poussées. A la place, six brancards et trois infirmiers préleveurs. En quelques heures, ils vont s'occuper de quelques 80 donneurs qui ont répondu à l'appel de l'EFS, comme Vianney. "Je viens de donner deux fois en quatre mois, j'ai reçu un SMS qui me prévenait de la collecte et du manque de sang en ce moment, alors je suis venu. C'est normal, il le faut", explique ce voisin, en vacances en ce moment.

A Suresnes, la collecte a été organisée en 48h dans le réfectoire d'un centre de loisirs. © Maxppp - Clementz Michel

Sur un autre lit, un peu plus loin, Sarah a terminé. Elle peut aller prendre sa collation bien méritée. La jeune femme est venue donner sur sa pause déjeuner. Pour s'occuper d'elle et des autres donneurs, Léa a accepté d'annuler deux jours de congés. "Aujourd'hui j'aurais dû être chez moi, dans mon canapé, à me reposer" rigole la jeune infirmière joyeuse et dynamique d'habitude en poste au centre d'Ivry dans le Val-de-Marne. "Mais les réserves sont vraiment basses, il fallait vraiment venir aider donc pas de problème, je n'avais rien de prévu. Quitte à être chez moi, autant venir donner un coup de main."

Pour connaître toutes les collectes et savoir où donner près de chez vous, cliquez ici.

Comme elle, une quarantaine de salariés de l'EFS en Île-de-France ont accepté de revenir sur leurs congés pour ces collectes de dernière minute se félicite le docteur Ahmed Slimani, responsable régional des prélèvements. "En même pas 48h, grâce à la solidarité de nos salariés qui ont accepté de revenir, on a pu monter une collecte supplémentaire par jour pendant les deux premières semaines de janvier", détaille le responsable. "A chaque fois, on a ciblé les donneurs réguliers des communes alentours, ils ont reçu des appels ou messages pour les informer et les inviter à prendre rendez-vous."

En une après-midi à Suresnes, l'équipe de l'EFS a emmagasiné 70 poches de sang qui vont pouvoir être transfusé à des malades de la région ces prochaines semaines.

Retrouvez les nouvelles collectes de janvier 2022 :