Don de sang : la Gironde passe sous le seuil d'alerte

Alors que les donneurs ont répondu présents au plus fort de la crise sanitaire, ils sont moins nombreux à venir donner leur sang depuis le déconfinement. Dans le même temps, les besoins sont eux repartis à la hausse avec la reprise des activités hospitalières.

Depuis le 11 mai, la quasi totalité des départements - dont la Gironde - est passée sous le seuil d’alerte concernant les stocks de sang. Les donneurs qui s'étaient bien mobilisés pendant le confinement - malgré des conditions sanitaires très contraignantes - viennent moins nombreux depuis le déconfinement. Dans le même temps, les hôpitaux ont eux repris progressivement leurs activités opératoires, avec donc des besoins en hausse.

Des collectes moins nombreuses et plus longues

Parmi les explications, les activités de l'EFS, qui restent encore diminuées. Par exemple, beaucoup de collectes en entreprises n'ont pas encore repris, car les salariés sont encore en télétravail.

Par ailleurs, les contraintes sanitaires encore importantes depuis le déconfinement, on un impact considérable sur le déroulement de ces collectes, qui durent plus longtemps, et qui ne permettent donc pas de prélever autant de donneurs qu'auparavant.

Enfin, rajoute le Docteur Idriss Delouane, le Responsable des Prélèvements pour l'EFS de Gironde, "les gens ont repris une activité presque normale, donc ils ont beaucoup moins de temps pour venir que pendant le confinement".

Un appel à la mobilisation générale

Afin de refaire au plus vite des stocks suffisants, l'EFS lance donc cet appel à la mobilisation générale. "Il faut absolument" poursuit Idriss Delouane, "que celles et ceux qui ne sont pas venus pendant le confinement prennent le relais et se mobilisent maintenant!".

Pour rappel, les dons sont ouverts aux citoyens sans rendez-vous, seules quelques collectes, selon leurs configurations, conservent un accueil sur rendez-vous afin de faciliter les dons et de gérer le respect des mesures de distanciation. La liste des collectes sur RDV est disponible sur resadon.fr

Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr