Don du sang : 1500 donneurs par jour dans le Grand Est mais il en faut davantage avant les vacances

Nancy, France

Musicothérapie, caricaturiste, animation photo et collation améliorée, on s’apprête à accueillir chaleureusement les donneurs, ce vendredi 14 juin à Nancy, à l’occasion de la journée mondiale des donneurs de sang. La durée de vie d’une poche de sang est de 42 jours et il faut aborder l’été avec du stock car on sait que la période estivale est traditionnellement moins propice aux dons rappellent les médecins de l'Etablissement français du sang de Nancy.

Un stress vite maîtrisé

Allongés, un sportif estime que l’acte citoyen est «logique», une infirmière de la maternité «sait où ça va», et un étudiant fait son premier don. L'infirmière le rassure, «l’aiguille est plus grosse» que pour une prise de sang constate le jeune homme qui passe l’épreuve avec fierté. Un nancéien venu avec une amie pour «se donner du courage».

Avec le car, nous étions dépendants des conditions météo

Chaque jour 1500 donneurs offrent leur sang dans le Grand Est mais depuis le début de l’année, il y a eu un tout petit peu moins de dons et les besoins ont légèrement augmenté. D’où l’appel de l’établissement français du sang, qui continue ses collectes mobiles à raison de plus de quatre par jour en Lorraine.

Un semi-remorque au garage

Si le semi-remorque a été remisé au garage depuis plusieurs années, l’EFS s’installe désormais dans des salles et y déplace ses sièges et son matériel pour une collecte en toute convivialité avec la traditionnelle collation après le don. «Avec le car, nous étions dépendants des conditions météo» estime Maryse Morel, responsable des prélèvements à l'EFS Nancy pour qui les collectes mobiles dans des salles sont plus conviviales pour les donneurs.

Des donneurs qui peuvent désormais télécharger une application sur leur téléphone portable pour localiser la prochaine collecte la plus proche de chez eux.

Ecoutez Maryse Morel, responsable des prélèvements à l'EFS Nancy. Copier

A Nancy, durant un mois, les donneurs seront choyés et une collecte événementielle se fera le samedi 29 juin toute la journée à deux pas de la place Stanislas à Nancy dans le palais du gouvernement.

Ecoutez le reportage à l'EFS de Nancy, boulevard Lobau. Copier