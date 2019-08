Don du sang : appel aux donneurs en plein mois d'août

En plein mois d'août, l'Etablissement Français du Sang lance un appel aux donneurs réguliers de sang sur tout le territoire. Les dons se raréfient pendant les vacances. Des collectes itinérantes sont organisées en Savoie et en Haute-Savoie.

Chaque été, le mois d'août est une période sensible pour les Etablissements Français du Sang (EFS), en raison des départs en vacances. Les donneurs réguliers se sont plus chez eux et les dons sont en baisse alors que les besoins sont toujours là.

L'EFS bat le rappel en envoyant en ce moment des courriels à ses donneurs afin de ses sensibiliser. En plus des prélèvements possibles dans les sites EFS, des collectes itinérantes sont organisées en période estivale en Savoie et en Haute-Savoie. Par exemple : A la Motte-Servolex en Savoie, une collecte est organisée ce vendredi 9 août de 16h à 19h au gymnase les Pervenches, une autre est annoncée à Mouxy le 16 août. En Haute-Savoie, une collecte est organisée le 16 août à La Balme de Sillingy (liste non exhaustive).

Les donneurs intéressés peuvent se renseigner sur le site www.dondesang.efs.sante.fr, sur l'application mobile "Don de sang" ou par téléphone 0 800 972 100 (appel gratuit)