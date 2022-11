Don du sang : en Isère, les dons ont baissé de 13% en octobre, la pénurie de carburants a plombé les collectes

Les réserves de sang sont faibles, s'alarme l'EFS ce jeudi 3 novembre, qui constate une baisse des dons du sang en raison notamment de la pénurie de carburants . "On a enregistré une baisse de 13% sur le mois d'octobre", indique sur France Bleu Isère Morgane Frechin, chargée de communication à l'EFS Isère.

ⓘ Publicité

France Bleu Isère : Les réserves de sang sont au plus bas, notamment en raison des pénuries de carburants ces dernières semaines. A quel point ça vous a touché ?

Morgane Frechin : C'est vrai qu'avec la pénurie de carburant et globalement toute la crise sociale, la crise économique, etc... on a tendance à avoir un vrai repli sur soi. Et pourtant le don de sang continue. On a besoin que les donneurs se mobilisent tous les jours.

Il y a eu des annulations de rendez-vous ?

Tout à fait. Comme on était dans l'incertitude de savoir quand on allait pouvoir faire le plein de sa voiture, on était à l'économie des déplacements, y compris sur les collectes de sang. On a enregistré une baisse de 13% de donneurs sur le mois d'octobre, qui nous ont manqué pour pouvoir répondre à toutes les demandes. L'objectif de l'EFS est de répondre à tous les besoins, quel que soit le patient sur notre territoire, qu'il puisse avoir sa poche de sang. Et pour cela, les donneurs sont essentiels.

Et là concernant les réserves, à quel point la situation est critique ?

On a des indicateurs qui nous montrent un déséquilibre au niveau du groupe O, on aurait besoin en priorité que les donneurs du groupe O se mobilisent, mais aussi tous les autres groupes sanguins. Ce qui nous inquiète, si vous voulez, c'est que même si l'hiver met du temps à arriver, il va finir par arriver. Et entre les aléas climatiques, les épidémies traditionnelles de l'hiver que sont la gastro et la grippe, cela va empêcher des donneurs de participer, puisque les donneurs malades ne peuvent pas donner leur sang. Donc on a besoin que les donneurs qui sont en bonne santé se mobilisent et puis aussi les gens qui n'ont jamais donné leur sang. C'est le moment de pousser les portes d'une collecte mobile ou d'une maison du don. Vous serez les bienvenus. On a besoin de vous.

Il vous faut combien de dons par jour jusqu'à la fin de l'année pour tenir ?

C'est très simple : chaque jour en France, 10.000 dons de sang sont nécessaires et pour notre région, c'est 1.400 dons nécessaires. La régularité aux dons, c'est le secret pour maintenir les stocks à des niveaux suffisamment acceptables pour ne plus avoir besoin de lancer des appels. On a la chance d'avoir des donneurs qui répondent toujours présents quand on fait appel à eux. Mais l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une régularité.

Pour rappel, un homme peut donner son sang six fois par an, une femme quatre fois et il faut respecter un délai de huit semaines entre ces deux dons. Cet été, on a eu une très belle mobilisation de la part de nos donneurs et j'en profite d'ailleurs pour les remercier tous. Ils peuvent dès aujourd'hui revenir offrir leur sang une dernière fois avant la fin de l'année, avant de pouvoir de nouveau offrir en début d'année 2023.

Il y a le don du sang, mais il y a aussi d'autres dons possibles, comme le don de plasma par exemple, qui peut être plus régulier ?

Exactement. Le plasma, c'est la partie liquide du sang dans lequel sont en suspension les cellules sanguines avec des protéines, des albumines, il y a plein de choses qui nous intéressent, notamment pour pouvoir recréer des médicaments dérivés du sang. Il faut savoir qu'il y a une augmentation de 8 % chaque année des besoins sur ces biomédicaments.

Le don de plasma se fait uniquement à la maison du don. Ça dure plus longtemps, c'est vrai (environ 45 minutes - 1 heure) qu'un don du sang, mais c'est beaucoup moins fatigant puisqu'on vous restitue les globules rouges et les plaquettes. Comme c'est 90 % d'eau, vous pouvez donner votre plasma toutes les deux semaines.

Il y a encore beaucoup d'interrogations autour du covid et du don du sang. On peut donner son sang combien de temps après avoir été malade, qu'on soit vacciné ou pas ?

Alors vaccination ou pas, ça ne nous intéresse pas, la question ne vous sera pas posée. Il n'y a pas de distinction. Le pass sanitaire n'est actuellement pas en vigueur en France et n'a jamais été demandé sur l'ensemble des collectes et maisons du don de sang de France. Il faut en revanche attendre sept jours après la disparition de vos symptômes pour pouvoir de nouveau vous rendre en collecte et donner votre sang. Vous pouvez le faire à la Maison du Don à Grenoble, en face de l'hôpital couple-enfant. C'est ouvert du lundi au samedi matin. Et puis il y a toutes les collectes mobiles qui sont organisées sur l'ensemble du territoire, que vous pouvez retrouver sur notre site internet.