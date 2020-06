Don du sang en Limousin : le cri d'alarme de l'Etablissement Français du Sang

L’Établissement Français du Sang (EFS) lance un appel à la mobilisation générale. Après le confinement, l'organisme qui gère la collecte de sang en France constate une baisse sérieuse des stocks, en Limousin comme ailleurs. Clairement, la situation est aujourd’hui préoccupante : les réserves de sang sont désormais en dessous du seuil d’alerte et tout indique qu’elles continuent de baisser, selon l'EFS. Les besoins des patients sont pourtant toujours aussi importants, voire davantage avec la reprise de l’activité hospitalière. En Limousin, "il faut 800 donneurs par semaine" pour répondre aux besoins des hôpitaux, "et on en est loin" assure Colette Dupic, qui s'occupe de la communication de l'Etablissement Français du Sang dans la région.

Chute importante des dons effectués auprès des entreprises

La baisse, également constatée en Creuse, Corrèze et Haute-Vienne, s'explique notamment par une chute des dons recueillis lors des collectes mobiles. Ce qui est assez logique, puisqu'elles sont beaucoup moins nombreuses. "On a la moitié de nos collectes de sang mobiles qui ont disparu ces derniers mois" explique notamment Colette Dupic, "toutes les collectes de sang programmées dans les universités, les entreprises ou les administrations ont dû être suspendues".

Et en effet, chez Legrand à Limoges par exemple, l'immense entreprise d'équipements électriques, au moins deux collectes ont été annulées ces dernières semaines, sur les cinq que la société organise sur site chaque année. "Celle de fin mars, puisque c'était juste après le début du confinement, et celle du 2 juin car il était trop tard sur la deuxième vague du confinement pour l'anticiper", explique Marie-José Robert, la Président de l'Amicale des Donneurs de Sang de l'entreprise, qui indique que "40 à 50 donneurs se présentent à chaque opération de don du sang" dans l'entreprise. Ce qui n'est pas rien.

Difficulté à mettre en place les opérations de dons dans certaines communes

Les collectes mobiles sont aussi plus compliquées depuis trois mois dans certains villages, pas toujours dotés de structures à même d'accueillir les collectes dans des conditions sanitaires plus contraignantes, avec parfois tout simplement un problème "pour trouver des salles assez grandes pour respecter les mesures de précautions et de distanciation sociale. Donc cela posé des difficultés pour accueillir les donneurs" explique encore Colette Dupic, appelant les gens à se mobiliser, pour donner leur sang pour pouvoir soigner les malades. Cela ne prend que quelques minutes...

> La Journée mondiale des donneurs de sang aura lieu le 14 juin. Elle est accompagnée d'opérations de collectes, partout en France et en Limousin.