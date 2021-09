Don du sang : "il faut que les donneurs reprennent l'habitude de venir aux collectes"

L'établissement français du sang a lancé mardi un appel à mobilisation générale : les stocks de sang sont au plus bas. Pas besoin de pass sanitaire ni de rendez-vous pour donner au Mans et dans les collectes annoncées pour octobre en Sarthe.

Arnage, Sablé, Le Mans, Conneré... Comme chaque mois, l'établissement français du sang organise des collectes dans les communes sarthoises. Mais il y a particulièrement urgence en cette fin de mois de septembre. "La crise sanitaire a particulièrement compliqué le don du sang depuis deux ans" confirme Virginie Pasquetti, la présidente de l'association cénomane du don du sang. Les réserves de sang ont atteint un niveau "dangereusement critique", alerte l'Établissement français du sang (EFS). Il appelle à une "mobilisation massive pendant les trois prochaines semaines". Le pass sanitaire n'est pas demandé et il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous.

Faire revenir les donneurs grâce au bouche-à-oreille

L'épidémie de covid a eu un fort impact sur les collectes de sang : "elles n'ont pas eu lieu dans les entreprises, l'université et les lycées" et quand elles ont repris, "on a constaté qu'un certain nombre de donneurs ne revenaient pas car ils avaient peur" précise la présidente de l'association cénomane du don du sang. Virginie Pasquetti constate que les appels à mobilisation permettent de faire fonctionner le bouche-à-oreille, "c'est ce qui fait venir de nouvelles personnes".

Ni pass sanitaire, ni rendez-vous

Le pass sanitaire n'est pas nécessaire, "tous les gestes barrières sont de rigueur et toutes les précautions sont prises", souligne Virginie Pasquetti. La prise de rendez-vous garantit de ne pas attendre "mais les personnes qui se présenteront spontanément seront admises avec grand plaisir" précise-t-elle. On peut par exemple réserver un créneau à la Maison du don du Mans, située au centre hospitalier, sur internet.

17 collectes organisées en Sarthe en octobre

Voici la liste des prochaines collectes organisées en Sarthe :