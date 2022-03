Don du sang : la discrimination envers les donneurs homosexuels prend fin après des années de combat

À 26 ans, Cédric n'aura désormais plus à mentir. "A mon prochain don, à Limoges, je compte bien dire que je suis homosexuel." Depuis 39 ans, l'Etablissement français du don du sang était tenu de demander à ses donneurs leur orientation sexuelle pour établir leur éligibilité. Une discrimination justifiée par le traumatisme de l'affaire du sang contaminé en 1983.

Depuis ses 18 ans, ce limougeaud donne son sang tous les deux mois. Mais pour éviter les questions intrusives, il n'avait pas le choix. " J'ai toujours dit que j'étais hétéro, parce que je savais pertinemment qu'autrement ça ne passerait pas. Quand on voyait les questionnaires on savait déjà qu'il y avait un problème. On ne se sentait pas à la même échelle que les autres."

En 2016, la loi avait ouvert une brèche aux hommes homosexuels, sous condition d'un an d'abstinence, avant d'être ramenée à 4 mois en 2019. " C'était tout simplement ubuesque", témoigne Philippe, 64 ans. Le 11 janvier 2022, un arrêté du ministère de la Santé indiquait qu'il allait réattribuer aux personnes LGBT les mêmes droits qu'aux personnes hétérosexuelles.

Cédric, 26 ans donne son sang depuis 8 ans. Il n'aura désormais plus à mentir sur son homosexualité. © Radio France - Salomé Pineda

Une victoire sur le plan pratique et symbolique

"On abat ici ce qui était jusqu'à présent une réelle discrimination des personnes homosexuelles", explique Nicolas Rouhliac, membre du collectif Lim’bow de lutte contre les lgbt-phobies. "On s'imaginait qu'elles avaient une sexualité plus à risque ou différente des personnes hétérosexuelles. Ce changement est une victoire symbolique car il indique qu'il n'y a plus de différence". Mais ce combat pour l’égalité de longue haleine, a laissé des stigmates sur plusieurs générations.

Aujourd'hui Philippe a 64 ans et dans les années 70, il a régulièrement donné son sang en Creuse. Du jour au lendemain, il s’est vu claquer la porte au nez. 39 ans plus tard, l’amertume est toujours là. "Je ne sais pas si je vais retourner mon sang car j'ai vécu une rupture de confiance. Je pense que c'est une avancée toute à fait positive, il faut continuer de rester très vigilants sur nos droits."

Environ 21 000 donneurs en plus potentiels

Une seule exception, la personne ne doit pas être sous traitement post ou pré exposition à risque du VIH. Auquel cas la personne devra repousser son don de 4 mois. Si cette mesure marque une avancée dans les mentalités, elle va aussi permettre de répondre aux besoins qui explosent en Limousin comme partout en France. L'Etablissement Français du Sang estime que les hommes homosexuels représentent 21 000 donneurs potentiels en France chaque année.