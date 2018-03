Place Stanislas, Nancy, France

Pâtissiers, charcutiers, restaurateurs, une vingtaine d’artisans nancéiens ont offert une collation améliorée aux donneurs de sang invités à s’allonger un petit quart d’heure dans les grands salons de l’hôtel de ville de Nancy. En une journée, ce samedi 10 mars, 192 personnes se sont présentées dont 18 nouveaux donneurs. Ce n’est pas la plus importante collecte de l’année, le nombre de donneur est plus conséquent quand les médecins et les infirmières de l’Établissement Français du Sang se déplacent dans les lycées ou à l’université, mais cela permet de toucher un nouveau public.

C’est la 9ème édition place Stanislas après trois ans à l'Opéra de Lorraine. Les grands salons de l'hôtel de ville de Nancy sont plus spacieux, avec un décor atypique mais surtout avec des réfrigérateurs à proximité précise l’association Table Ronde Française dont les bénévoles organisent le service pour la collation de ce «don gastronome» une fois par an place Stanislas.

maintenir nos stocks

«Les produits sanguins ont une durée de péremption donc on est obligé de maintenir nos stocks, toutes les semaines de l’année sont importantes» précise Christophe Brullard, médecin de prélèvement à l'EFS Nancy ou se trouve le siège de l’Etablisssement Français du Sang Grand-Est qui se répartit en 11 sites de prélèvements avec 960 collaborateurs. Au total, dans la région Grand-Est, c’est plus de 370 mille prélèvements par an avec l’abandon des anciens bus au profit de collectes dans des salles pour plus de confort pour les donneurs.

La collation est un régal dans un décor hors du commun. Copier

La collecte se poursuit, chaque jour, quelques 80 donneurs se présentent à Nancy ; l’Établissement Français du Sang accueille les donateurs au 85 boulevard Lobau à Nancy, du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 16h.

