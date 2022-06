Don du sang : "Il nous faut 2.000 poches d'ici fin juin dans la région PACA-Corse" alerte l'EFS

Pour être donneur, il est nécessaire d'avoir entre 18 et 70 ans et peser au moins 50kg.

L'Établissement français du sang dans la région PACA-Corse veut profiter de la Journée mondiale du don du sang pour encourager à donner alors que la situation est sous tension dans la région, rappelle le directeur régional de l'EFS, Jacques Chiaroni, sur France Bleu Provence ce mardi : "L'état des stocks est très préoccupant, au niveau national il manque 30.000 poches et dans notre région on est tout juste au niveau sécuritaire, il faudrait que nous puissions avoir au moins 2.000 poches d'ici fin juin pour pouvoir aborder l'été de façon plus sereine".

La situation dans la région est très souvent tendue, ce n'est pas nouveau mais les donneurs sont moins nombreux, la crise sanitaire est passée par là. Le Covid a mis un coup de frein aux collectes : crainte d'attraper le virus en venant donner son sang, don repoussé lorsqu'on cas contact, des entreprises ont suspendu certaines collectes. Les stocks de poches de sang en France sont descendus aux alentours de 80.000 alors qu’il en faudrait 110.000 en réserve pour assurer la continuité des soins.

Dans la région il y a une réserve de neuf à dix jours mais il en faudrait pour 12 jours pour être plus serein.

Quels sont les risques si les stocks n'augmentent pas ? Y'a-t-il un vrai danger pour les patients ? Le directeur de l'EFS PACA-Corse assure que jusque-là, "personne n'a manqué un jour de sang", notamment grâce à la gestion des stocks au niveau national. Mais si la situation ne s'améliore les interventions non urgentes pourraient être repoussées.

Les personnes bénéficiant des dons du sang sont généralement des cas d'accidents graves de la route ou des hémorragies, mais également les personnes ayant des maladies chroniques en bénéficient comme pour les leucémies ou des lymphomes. Pour être donneur, il faut avoir entre 18 et 70 ans et peser au moins 50 kg.