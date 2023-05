Don du sang : l'EFS appelle à la mobilisation des donneurs O négatif

Le joli mois de mai et ses ponts impactent l'activité de l'Établissement français du sang qui prévoit une baisse des prélèvements d'environ 7 000 poches de sang sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Conséquence des jours fériés lors desquels les maisons du dons sont fermées, aucune collecte mobile n'est organisée et les donneurs réguliers sont aussi moins disponibles.

D'où l'appel à la mobilisation de l'EFS pour que les personnes en bonne santé, âgées de 18 à 70 ans et pesant au moins 50 kilos viennent donner leur sang. Surtout celles des groupes O, et encore plus O rhésus négatif.

"C'est celui qui est le plus utilisé car on peut le donner à tout le monde et les stocks de ce groupe sanguin baissent plus que les autres, explique le docteur Franck Bernaud, responsable des prélèvements à la maison du don de Saint-Étienne. Ces donneurs représentent 6% de la population globale. Et ce déficit va s'accentuer dans les semaines qui viennent à cause des jours fériés, alors que les besoins en transfusion restent identiques".

Où donner votre sang ?

Quel que soit votre groupe sanguin, vous pouvez venir à la maison du don de Saint-Étienne , à 200 mètres de Châteaucreux mardi de 8 heures à 15 heures, mercredi de 10 heures à 18h30, jeudi et vendredi de 8 heures à 16 heures ainsi que le samedi de 8 heures à 11h30. Le site de Roanne ouvre lui les lundi, mercredi et jeudi .

Les prochaines collectes mobiles sont prévues mardi 9 mai à Montbrison, de 10 heures à 13 heures et de 15 heures à 19 heures, salle Guy Poirieux, puis mercredi matin à la cité des entreprises à l'Étivallière et vendredi à Veauche. Des équipes de l'EFS doivent se rendre à Villars le lundi 15 mai, à Rive-de-Gier et Firminy le mardi 16 mai. Plus de précisions et la possibilité de prendre rendez-vous (pas obligatoire) sur le site de l'EFS qui répertorie toutes les collectes .