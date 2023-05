Don du sang : le seuil d'alerte est franchi en Vaucluse pour le groupe sanguin O

Les stocks de sang sont très bas en ce mois de mai, avec les vacances scolaires et les ponts, et l'établissement français du sang en Vaucluse appelle les donneurs à se mobiliser. "Nos stocks commencent vraiment à chuter et en particulier le groupe au négatif où nous avons franchi notre seuil d'alerte", avance Jacques Chiaroni, directeur de l'EFS PACA-Corse, invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse ce lundi matin. Le seuil d'alerte pour ce groupe sanguin est fixé à 365 poches, et il se situe en ce moment à 350 poches.

"Nous faisons un appel pour ce groupe particulier, O-, qui est utilisé en contexte d'urgence vitale. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un arrive et qu'on n'a pas le temps de faire le groupe sanguin, c'est ce produit qu'on utilise pour lui sauver la vie, poursuit-il. En France, la fréquence du O négatif représente 6 % de la population. Donc, vous voyez, ce n'est pas le plus fréquent et il est très recherché pour traiter les urgences."

En Vaucluse, 34 collectes sont prévues pour le mois de mai et l'EFS a pour objectif de recueillir 1458 dons. Pour donner, il est possible de se rendre directement à la maison du don, où de s'inscrire au préalable sur le site internet de l'EFS .

