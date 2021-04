Don du sang : les réserves s'amenuisent à Caen, l'EFS appelle à la mobilisation

L'Etablissement français du sang appelle à la mobilisation dans le Calvados ! Il faut continuer à donner son sang dans cette période. Et même si beaucoup d'établissements sont fermés, les maisons du don restent ouvertes pendant ce nouveau confinement. À Caen, il n'y a des réserves actuellement que pour huit jour contre deux semaines habituellement.

Le Covid complique la collecte

Une partie de la collecte est de fait annulée en raison des mesures de restriction liées au Covid, explique la docteure Nathalie Callé, responsable des prélèvements à Caen : "30% de nos collectes sont annulées, parce que c'est une période où habituellement on collecte dans les structures d'enseignement et dans les entreprises. Dans les communes on a aussi des difficultés de temps en temps à collecter parce que les salles sont prises pour la vaccination." D'où cet appel au don au près de tous ceux qui le peuvent : "on demande aux gens de se mobiliser, qu'ils aient déjà donner leur sang ou pas."

"Il n'y a pas beaucoup de jours où au terme de sa journée on peut se dire qu'on a participé à soigner quelqu'un, à sauver quelqu'un."

Vous pouvez donner votre sang dès l'âge de 18 ans et jusqu'à 71 ans. C'est un motif valable pour se rendre à plus de dix kilomètres de chez soi pendant ce confinement, il suffit de cocher la case "aide aux personnes vulnérables" sur l'attestation.

Où donner ?

Alençon : EFS, 25 rue de Fresnay

Caen : Maison du don, 1 rue Professeur Joseph Rousselot, (à Côté du Chu)