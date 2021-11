Don du sang : nouveau préavis de grève dans les Établissements français du Sang

Les personnels des Établissements français du Sang sont appelés à faire grève à partir de ce mardi 2 novembre. Les syndicats dénoncent un manque d'effectifs et réclament notamment une revalorisation salariale.

"Sauvons la transfusion sanguine française" ! C'est le cri d'alarme lancé dans une pétition par l'Intersyndicale (CFDT, FO et SNTS-CFE-CGC) des Établissements français du Sang. Selon les syndicats, la baisse des dons du sang observée depuis plusieurs semaines est due, en partie, à un manque criant de personnel. Pour dénoncer cette situation, et réclamer une revalorisation de leurs salaires, les professionnels de la collecte et de la transfusion sanguine sont appelés à faire grève cette semaine, de ce mardi 2 au vendredi 5 novembre.

Manque d'effectifs

Cela fait plusieurs semaines maintenant que les personnels des EFS alertent sur le niveau très bas de leurs réserves : les syndicats estiment que les stocks de sang sont descendus "en dessous des seuils critiques de 75.000 poches de sang pour un besoin de 100.000 poches". Si l'épidémie du coronavirus a provoqué une diminution des dons en chamboulant l'organisation des collectes, le manque d'effectifs y est aussi pour quelque chose selon les organisations syndicales.

"La pandémie n'est pas la seule responsable"

Les syndicats considèrent que 300 postes ne sont pas occupés au niveau national : "La vacance de postes explose", alertent-ils. Faute de personnels, des collectes sont annulées, des sites de collecte sont fermés et des analyses biologiques sont transférées de site en site, d'après les syndicats.

Revalorisation salariale

Face à cette situation inédite, selon les organisations syndicales, les personnels réclament une revalorisation des salaires des personnels des EFS, "au moins à hauteur de l'accord du Ségur de la Santé". Le gouvernement s'était en effet engagé à débloquer une enveloppe de "8,2 milliards d'euros par an pour revaloriser les métiers des établissements de santé et des EHPAD, et de reconnaître l'engagement des soignants au service de la santé des Français". Les personnels des EFS s'estiment être oubliés par ces mesures.

"L'EFS a besoin d'effectifs en nombre suffisant, rémunérés à la hauteur de leur travail et de celle de la fonction publique hospitalière"

Une journée de grève avait déjà eu lieu le 21 octobre.