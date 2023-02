Don du sang rime avec détente à Nice

Le don du sang dure entre 30 minutes et 1h30.

Depuis le début de cette semaine et jusqu'à ce samedi, 4 mars, l'Etablissement Français du Sang (EFS) Provence Alpes Côte d'Azur et Corse permet aux donneurs de profiter d'un temps de bien-être après ou avant leur don.

A la maison du don de Nice, situé 3 rue Galléan, derrière Nice Etoile, des massages, de la sophrologie, et de la réflexologie sont proposés gratuitement. Vous donnez pour les autres et on vous offre un temps pour vous.

Pour venir donner son sang c'est avec ou sans RDV de 9h30 à 16h30, 3 rue Galléan.