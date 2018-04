L'établissement français du sang lance un appel d'urgence : les réserves de sang en France sont actuellement trop basses, avec 75.000 poches disponibles, alors qu'il en faudrait 100.000. Il faut en permanence renouveler les stocks de sang, les poches ne se conservent que 42 jours.

"Là c'est plus accentué que les autres années" constate Bruno Chancerel, responsable adjoint du service des prélèvements des Landes à l'EFS (établissement français du sang), contacté par France Bleu Gascogne. "On n'a pas été gâtés par la météo cet hiver et on a pris du retard, les stocks de sang sont insuffisants." Il craint que la situation s'aggrave le mois prochain, avec les ponts du mois de mai, lors desquels, traditionnellement, une baisse de la collecte est constatée.

Liste des collectes mobiles prévues dans les Landes :

HINX, salle Festive, mercredi 4 avril de 16h30 à 19h

DAX, salle Amélie Charrière, jeudi 5 avril de 15h30 à 19h

MIMIZAN, au Forum, mardi 10 avril de 9h à 13h et mercredi 11 avril de 15h30 à 19h

ST-PIERRE DU MONT, maison du Temps Libre, jeudi 12 avril de 16h à 19h

POMAREZ, restaurant scolaire, vendredi 13 avril de 16h à 19h

BISCARROSSE, salle Saint Exupéry, mardi 17 avril de 9h30 à 13h et mercredi 18 avril de 15h à 19h

LABATUT, salle des fêtes, jeudi 19 avril de 16h à 18h30 et vendredi 20 avril de 16h à 18h30

AIRE-SUR-L'ADOUR, centre d'animation, lundi 23 avril de 15h à 19h et mardi 24 avril de 15h à 19h

TARTAS, salle polyvalente, jeudi 26 avril de 15h à 19h

GEAUNE, salle des fêtes, vendredi 27 avril de 15h30 à 19h

Deux maisons du don sont ouvertes dans les Landes :

A Mont-de-Marsan, avenue Cronstadt à côté du centre hospitalier Layné. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 13h30 (de 10h à 13h le jeudi). Et les 2èmes et 4èmes samedis du mois : 8h à 12h

A Dax, à l'hôpital Thermal (ancien hôpital), 1 rue Labadie les mardis et mercredis de 8h à 15 et les 1ers & 3èmes samedis du mois de 8h à 12h.

Toutes les informations sont à retrouver sur les sites efs.sante.fr et dondesang.efs.sante.fr

Ou par téléphone : 0800.744.100