Don du sang : "une expérience qui est vraiment gratifiante", insiste une médecin

Ce mercredi 14 juin 2023, c'est la journée mondiale du donneur de sang. Et cela tombe bien, l'Etablissement Français du Sang (EFS) de Côte-d'Or organise une collecte dans un lieu peu habituel : l'Auditorium de Dijon. Les donneurs peuvent alors faire une bonne action et faire du bien à leurs oreilles en même temps ! Pour en parler, le docteur Isabelle de Monléon de la Maison du don et Marie Théry, une donneuse régulière, sont nos invitées sur France Bleu Bourgogne.

ⓘ Publicité

loading

France Bleu Bourgogne - "Devenez donneur ou donneuse", c'est le slogan de l'Etablissement Français du Sang pour cette journée symbolique. On manque toujours de donneurs ?

Isabelle de Monléon - On manque toujours de donneurs, on a besoin surtout de recruter de nouveaux donneurs. D'une part pour remplacer les donneurs qui arrivent en limite d'âge et puis aussi pour retrouver des nouveaux donneurs de plasma, parce que l'enjeu actuel, ce sont les besoins en plasma qui ont doublé depuis l'année 2007.

Comment explique-t-on ce besoin de plasma ?

Isabelle de Monléon - Les nouvelles thérapeutiques et puis les pays émergents qui consomment aussi de plus en plus de médicaments dérivés du plasma. Donc les besoins au niveau mondial augmentent. Il va falloir que l'on soit plus efficaces dans notre production de médicaments dérivés du plasma.

L'idée d'organiser une collecte de dons dans un lieu décentralisé, comme par exemple à l'Opéra de Dijon, c'est d'aller au devant des donneurs plutôt que d'attendre qu'ils viennent vers vous ?

Isabelle de Monléon - Bien sûr. Et puis l'opération de la Journée mondiale du don du sang, c'est aussi une journée où on remercie les donneurs et les associations de bénévoles qui agissent à nos côtés toute l'année pour promouvoir le don et accompagner les donneurs. C'est aussi bien entendu un petit clin d'œil pour essayer d'attirer de nouveaux donneurs sur la collecte. Hier, malheureusement, je suis passée en milieu de journée sur la collecte de l'Opéra. Il n'y avait que 9 % de nouveaux donneurs. Dans une collecte de ce genre, on espère en toucher 30 % sur des personnes qui se présentent. Donc où sont ils ? N'hésitez pas à venir à l'Auditorium aujourd'hui !

Certains se plaignent de ne pas pouvoir donner. Dans quels cas, on ne peut pas donner son sang ?

Isabelle de Monléon - Il y a plusieurs raisons. La principale, c'est qu'on ne doit pas nuire ni aux donneurs ni aux receveurs lorsque l'on va donner son sang. Tout problème de santé qui pourrait avoir un impact soit sur le donneur, soit sur le receveur, va être une contre-indication. Mais sinon, on peut donner à partir de 18 ans jusqu'à la veille du 71ᵉ anniversaire, à condition d'être en bonne santé.

Marie Théry, vous êtes une donneuse historique. Vous donnez votre sang depuis combien de temps ?

Mary Théry - Depuis 25 ans. Ça s'est fait très naturellement en fait. Quand j'étais petite, ma famille donnait son sang, mes parents, mes aînés. Donc ça s'est fait de manière très naturelle. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai commencé. Après, effectivement, j'ai eu des périodes où je ne pouvais pas donner mon sang, quand j'étais enceinte ou autre. Mais j'essayais de faire en sorte de pouvoir toujours donner de manière la plus régulière possible.

Un des arguments pour dire "je ne peux pas donner mon sang", c'est que c'est compliqué, il faut s'organiser, ça prend du temps. Vous, comment vous vous organisez ?

Marie Théry - Je ne trouve pas que ça prenne autant de temps que ça. J'ai la chance maintenant d'habiter à côté de la Maison du Don, c'est très pratique. Un don du sang, ça prend grand maximum une heure, donc ce n'est pas non plus impossible à caler dans un emploi du temps. J'ai la chance d'être en bonne santé, j'ai la chance de ne pas avoir peur des aiguilles. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui me prend ni beaucoup de temps, ni beaucoup d'énergie, donc je n'hésite pas le faire.

Vous en parlez autour de vous ? Vous essayez de motiver des proches, des amis, d'aller donner ?

Marie Théry - Bien sûr. Déjà, mes enfants, je leur en parle beaucoup m'ont déjà accompagnée au don. Je ne sais pas s'ils prendront le relais, mais en tout cas, j'ai tout fait pour. Et oui, j'en parle à mes proches avec plus ou moins de succès parce que tout le monde n'est pas ok pour ça. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut.

Isabelle de Monléon, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux donneurs et aux donneurs en cette journée mondiale du donneur de sang ?

Isabelle de Monléon - Venez essayer, parce que c'est une expérience qui est vraiment gratifiante. En général, lorsque l'on voit repartir des donneurs qui étaient arrivés un petit peu en reculant et en accompagnant des amis pour essayer de franchir le pas. Ils sont tellement fiers d'eux que ça fait plaisir à voir.

On dit toujours que les stocks de sang sont bas. Est-ce que c'est le cas ?

Isabelle de Monléon - C'est le cas et c'est très ennuyeux à la veille de l'été, parce qu'effectivement les donneurs habituels sont partis en vacances pour certains. On aura donc moins de monde sur la collecte si personne ne vient remplacer les donneurs. Actuellement, on devrait être à douze ou quatorze jours de stocks, on est à six jours pour les groupes O par exemple. C'est vraiment un seuil d'alerte et on doit vraiment essayer de tout faire pour réaugmenter ces stocks pour que les malades puissent avoir les produits dont ils auront besoin cet été.