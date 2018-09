Il était l'un des grands noms du sport automobile. Don Panoz est mort le 11 septembre à l'âge de 83 ans. Patron d'écurie, créateur de voitures de courses, on lui doit aussi la course Petit Le Mans

Don Panoz est mort à l'âge de 83 ans des suites d'une longue maladie. Et c'est un "visionnaire" que l'endurance automobile perd, selon l'ACO et son président Pierre Fillon. Et pourtant c'est presque par hasard que Don Panoz a découvert le sport automobile car ce petit-fils d'immigré italien a d'abord fait fortune dans l'industrie pharmaceutique. On lui doit notamment l'invention du fameux patch à la nicotine, bien connu de tout ceux qui veulent arrêter de fumer. Ce n'est qu'en 1989 que Don Panoz entre de plein pied dans le monde de la compétition automobile. Il finance l'écurie Panoz Motor Sport Group dirigé par son fils.

La fameuse et innovante Delta Wing qui a participé aux 24 heurs du Mans en 2012 © Maxppp - Florian Schuh/dpa/picture-alliance/

C'est le film "Le Mans" de Steeve Mc Queen qui lui fait découvrir les 24 heures. En 1997, il engage une Esperante GTR-1, qui ressemble furieusement à la Batmobile avec son moteur à l'avant. La voiture revue et corrigée gagnera la course dans sa catégorie en 2006. Ce précurseur est le premier à engager aux 24 Heures une voiture à moteur hybride en 1998. Une voiture finalement non qualifiée mais qui donnera naissance quelques années plus tard à la DeltaWing, ce prototype qui occupe en 2012, le 56e stand des 24 Heures, celui des voitures innovantes. Don Panoz restera aussi le créateur de la course Petit Le Mans sur le circuit de Road Atlanta. C'est aussi lui qui a développé l'American Le mans Series en collaboration avec l'Automobile Club de l'Ouest. Pierre Fillon, le président de l'ACO se dit ému et triste de perdre un ami. "L'homme va nous manquer terriblement, l'expert tout autant..."