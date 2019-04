Donald Trump en Normandie le 6 juin : sa venue va-t-elle en annoncer d'autres ?

Caen, France

"J'y serai, j'y serai". Comme à son habitude, c'est en tweetant que le président américain a fait son annonce. Alors qu'il rencontrait des vétérans de la seconde guerre mondiale dans le bureau ovale, il leur a confirmé qu'il se rendrait bien en Normandie pour le 75ème anniversaire du débarquement le 6 juin prochain.

Une cérémonie avec 15 000 personnes au cimetière de Colleville-sur-mer ?

"Ce n'est pas vraiment une surprise, réagit le président du comité du débarquement Jean Marc Lefranc. On s'y attendait, et on s'attendait même à ce qu'il l'annonce encore plus tard...!" Sur place, au cimetière américain de Colleville-sur-mer ajoute-t-il "tout est prêt, les américains sont venus faire des repérages, ils ont prévu une cérémonie pour 15 000 personnes". La seule incertitude à ce jour concerne l'horaire de cette cérémonie. "Prévue le matin dans un premier temps, elle pourrait finalement avoir lieu l'après-midi vers 15h, en raison du décalage horaire avec les Etats Unis pour les retransmissions ".

La troisième visite pour Donald Trump en France

La venue de Donald Trump confirmée, reste à savoir maintenant qui sera également présent en Normandie. "Mais cette annonce va certainement en déclencher d'autres" pense Jean Marc Lefranc. "Vous allez voir, ça peut aller très vite à présent". L'idée d'une itinérance mémorielle pour le président Macron a été évoquée, à l'image de ce qu'il a fait pour le centenaire de la Grande Guerre. Ce sera en tous cas, la troisième visite en France du président américain, après le défilé du 14 juillet 2017 et le centenaire de l'armistice en novembre dernier justement. Depuis Jimmy Carter en 1978, les présidents américains sont tous venus en Normandie.