Donchery, candidate une troisième fois pour construire une nouvelle prison

Donchery, France

Lancé en 2016, le projet de construire une nouvelle prison à Donchery refait surface. Donchery et Ardenne Métropole veulent répondre à l'appel à projet INSERRE du gouvernement qui consiste à construire deux nouveaux centres de détention de 180 places en France. Des prisons d'un nouveau genre qui placerait le travail au coeur de l'incarcération dans le but de favoriser la réinsertion des détenus et de limiter les risques de récidive.

La carte des nouvelles prisons déjà retenues en 2018 - Ministère de la Justice

Ainsi, les 180 détenus seraient orientés vers ces nouveaux établissements sur la base du volontariat et d'un projet professionnel. Sous contrats, ils travailleront dans des ateliers de production d'entreprises locales installés au sein-même de la prison.

Un projet recalé deux fois

En 2016, sous la présidence de François Hollande, puis en octobre 2018 sous celle d'Emmanuel Macron, la candidature de la commune ardennaise pour édifier un nouveau centre de détention n'avait pas été retenu.

En 2018, le gouvernement souhaitait surtout construire des maisons d'arrêts en centre-ville (pour les courtes peines). Troyes et Chalons-en-Champagne faisait partie des 15 projets retenus. Mais pas Donchery, qui proposait un centre de détention (pour les longues peines), en milieu plus rural.

La troisième est la bonne ?

Cette fois, les élus ardennais pensent avoir toutes leurs chances.

Les critères correspondent davantage à l'appel à projets. Un terrain de 40 hectares à moins de 30 minutes de bus d'un bassin de 50 000 habitants (Charleville-Mézières) et à proximité d'une autoroute (une rocade de l'A34 se trouve à côté).

C’est un projet de développement. On compte un personnel pour un détenu, donc on crée 200 emplois pour 200 détenus" - Boris Ravignon, président d'Ardenne Métropole

Un bémol toutefois, pour faciliter la réinsertion professionnelle des détenus une fois leur peine purgée, le gouvernement vise des zones où le taux de chômage est inférieur à la moyenne nationale. Dans les Ardennes (10,1%), il dépasse de près de deux points le taux de chômage français (8,4%).

Toutefois, les élus restent optimistes. Début septembre, le préfet a réuni les acteurs économiques (Chambre de commerce et d'industrie, Chambre des métiers, Medef, Pôle Emploi). Le projet de créer un centre de détention à Donchery figure par ailleurs parmi les actions du Pacte Ardennes signé le 15 mars 2019 par l'Etat.