Donges : la mère faisait du ménage à l'étage, l'enfant de 2 ans tombe dans la piscine du jardin

Ce mercredi matin, au lieu-dit la Roulais sur la commune de Donges, un petit garçon de 2 ans est tombé dans la piscine du jardin. Une piscine autoportée, hors-sol. Sa mère était à l'étage en train de faire du ménage, l'enfant a pris une chaise et est montée dessus pour mettre les mains dans l'eau quand il a basculé. C'est sa mère qui l'a sorti de la piscine avant d'appeler les secours. Le petit garçon est en arrêt cardio-respiratoire quand les agents du SMUR et les pompiers interviennent. Ils parviennent à le réanimer, il respire à nouveau normalement et son pronostic vital n'est pas engagé. En revanche, impossible de savoir combien de temps l'enfant est resté sous l'eau ni s'il y aura des séquelles. Le petit garçon a été transféré au service réanimation du CHU de Nantes.

L'occasion pour les gendarmes de Saint-Nazaire de répéter, surtout avec l'arrivée de la période estivale, à quel point il est important de garder les petits sous surveillance continue quand il y a une piscine ainsi accessible.