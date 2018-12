Donges : le maire refuse de détruire les cabanes des gilets jaunes

En fin de semaine dernière, le préfet de Loire-Atlantique a envoyé une mise en demeure au maire de Donges lui demandant " de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ces occupations illicites". Depuis le début du mouvement le 17 novembre, les gilets jaunes ont érigé deux cabanes, l'une près du rond-point des six croix, l'autre sur un parking à proximité de la raffinerie Total.

Il y a une quinzaine de jours déjà, le maire de Donges, François Chéneau s'est opposé à la destruction des deux cabanes des gilets jaunes de sa commune. Pour lui ces constructions en bois, situées sur le domaine public municipal et non sur la chaussée ne représentent pas de danger pour la circulation. Aucune plainte de riverain n'a été reçue. Les gilets jaunes ne vivent pas dans ces cabanes, l'absence d'assainissement n'est donc pas un problème. S'appuyant sur des arguments juridiques, le maire considère qu'il n'existe pas de péril imminent. Il estime que les détruire ne ferait qu'accroître la colère.

Partout où on a voulu détruire les cabanons par la force, la mobilisation a été encore plus forte pour les reconstruire et l'exaspération plus grande. Dans un souci d'apaisement, il vaut mieux laisser les choses en l'état." François Chéneau, maire de Donges.