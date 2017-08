"Donne, donne, donne " : un clip du Secours Populaire pour la "Journée des oubliés des vacances"

Découvrez "Donne, donne, donne" le clip proposé par le Secours Populaire Français pour sa nouvelle campagne d'appel aux dons. Dans ce clip, quatorze enfants de 6 à 12 ans chantent l'hymne des "Journées des oubliés des vacances", une journée qui permet à 5.000 enfants d'aller à la plage à Deauville.

Pour inciter le public à faire un don qui permettra d'offrir des vacances aux enfants démunis, le Secours Populaire a décidé de faire un clip. Avec le Secours Populaire de Villetaneuse, 14 enfants de l'association "Copains du Monde" chantent l'hymne des "Journées des oubliés des vacances". Un enfant sur trois en France ne part pas en vacances et un don de cinq euros permet au Secours Populaire de les aider.

Le clip montre des visages d'enfants qui sourient ou qui font des grimaces rigolotes, qui se passent de la fausse crème solaire ou qui posent avec un seau de plage. La chanson rappelle qu'il est très facile de faire un don via son portable et que l'argent récolté permet à des milliers d'enfants de partir eux aussi en vacances au moins une journée pendant l'été.

Une journée inoubliable pour 5.000 enfants

Pour l'Ile-de-France, la "Journée des oubliés des vacances" a lieu le mercredi 23 août 2017. Cinq mille jeunes Franciliens, de 6 à 12 ans, vont y participer. Ces enfants, qui n'ont pas eu la chance de partir, vont passer une journée à la plage à Deauville. Ils vont pouvoir se baigner, faire des jeux, des activités sportives, de la danse, construire des châteaux de sable, écouter de la musique, manger des glaces, participer à des animations autour du cinéma sans compter toutes les surprises qui les attendent sur la plage de Deauville.

5000 petits Franciliens sont attendus à Deauville. - Copie d'écran (clip Done, donne, donne)

Au total, 120 cars prendront la route de la célèbre station balnéaire du Calvados (Normandie), entre 6h00 et 8h00 mercredi, depuis les 8 départements d’Ile-de-France. Près de 1500 bénévoles sont mobilisés pour accompagner ces enfants, surveiller la baignade, installer le matériel et distribuer les goûters et les cadeaux à Deauville.

Les "Journées des oubliés des vacances" sont organisées depuis 1979 par le Secours Populaire dans toutes les régions de France. En 2016, les actions de l'association ont permis à près de 186 mille personnes de partir en vacances.