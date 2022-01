PHOTOS - La Maison des Compagnons du Devoir ouvre ses portes à Nîmes : "Donner du sens avec ses mains"

Pas facile pour certains jeunes de s'adapter au système scolaire traditionnel. Pourquoi ne pas tenter la voie du compagnonnage ? Pour avoir une idée de ce que cette filière représente, la Maison des Compagnons du Devoir à Nîmes organise des portes ouvertes les 15 et 16 janvier. " Certains jeunes ont besoin d'un métier qui aient du sens et ils donnent du sens avec leurs mains explique Marine Lacombe, responsable de la communication.Le compagnonnage se base sur trois valeurs : la transmission de savoirs, savoir-être et savoir-faire. C'est également la valeur du voyage parce que les jeunes, après une formation initiale, c'est à dire un CAP, un BP ou autre, vont effectuer un Tour de France et changer de ville deux fois par an. Ils apprennent aussi la vie en communauté parce que dans chacune des Maisons des Compagnons, les jeunes vont vivre avec d'autres jeunes qui pratiquent d'autres métiers, ils vont aussi échanger avec d'anciens compagnons, au cours des repas, le soir. Ce sont ces valeurs qui font le compagnonnage et qui permettent de s'accomplir dans son métier."

Des profils très différents

Parmi les jeunes qui poussent la porte pour se renseigner, Simon 17 ans, élève en terminale ST2I au lycée Dhuoda à Nîmes, très tenté : "pour créer quelque chose de ses mains, voir l'avancée et le résultat, bouger, apprendre des choses tous les jours. Il hésite encore entre charpentier, menuisier et maçon." A ses côtés, son père Stéphan, ravi que son fils se tourne vers un travail manuel." Depuis tout petit, c'est comme ça. Le compagnonnage, c'est un peu le "high level", c'est pas la voie la plus simple." C'est aussi celle que Morgane, 24 ans a choisi. La jeune femme est chez les Compagnons depuis 4 ans comme peintre en bâtiment. Nîmes est la quatrième ville de son Tour de France. "Je me lasse très vite, le fait de bouger tous les ans et de parfaire ma formation lors des stages en entreprises, c'est ce que je cherchais. Quand je quitte ces entreprises, elles me demandent souvent de rester !" 90 % des Compagnons trouvent effectivement un travail à la fin de leur parcours.

Des filières qui attirent de plus en plus de filles

Maxime Loustau, 23 ans est le prévôt (le directeur) de la Maison des Compagnons de Nîmes depuis le mois de septembre. Il est serrurier-métallier. Il constate depuis le confinement que davantage de jeunes se tournent vers l'apprentissage. "Ils veulent être autonomes plus rapidement. C'est ce que leur permet l'alternance chez les Compagnons. On se rend compte que l'apprentissage, ce n'est pas si mal et que ça apporte énormément de qualités professionnelles mais également humaines." A la Maison des Compagnons de Nîmes qui accueillent 450 alternants et 90 jeunes en itinérants, on trouve 40% de filles et 60% de garçons.

Des secteurs qui embauchent

La Maison des Compagnons propose des formations en peinture, charpente, maçonnerie, couverture, boulangerie et pâtisserie. Tous ces secteurs embauchent dans la région. "Au niveau de la charpente, on n'a aucun problème, même chose pour la pâtisserie mais on veut surtout mettre l'accent sur les métiers en tension où on a beaucoup plus de difficultés à recruter. Ici en Languedoc-Roussillon, on cherche des tailleurs de pierre, des plombiers ou des maçons. On peut s'épanouir aussi dans ces métiers là !"

La Maison des Compagnons du Devoir est située 3, chemin du compagnon à Nîmes. Portes ouvertes de 9H30 à 17H30 samedi et dimanche. Un escape game est même prévu.

La maison des Compagnons du Devoir à Nîmes © Radio France - Sylvie Duchesne

L'une des réalisations des Compagnons du Devoir © Radio France - Sylvie Duchesne