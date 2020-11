Donner plutôt que jeter : la 11ème édition de "Laisse parler ton Coeur" se décline en Moselle

Jusqu'au 29 novembre, vous pouvez participez à l'opération "Laisse parler ton coeur", une collecte de jouets propulsée par Ecosystem, un organisme qui a pour but de prolonger la durée de vie des équipements électriques et électroniques via la réparation, ou le réemploi, ou à les dépolluer et les recycler, sous forme de nouvelles matières premières.

Une opération d'envergure nationale

Lancée au niveau national, l'opération est aussi déclinée en Moselle sur 52 points de collecte. Les points de vente sont répertoriés sur une carte interactive.

Tous les jouets sont acceptés, à condition d'être en bon état. Ils iront à l'antenne Emmaus de Forbach qui les revendra à prix solidaire, ou les donnera à des familles dans le besoin.

Epidémie de coronavirus oblige, la 11ème édition de "Laisse parler ton coeur" a du s'adapter. Donatien Drilhon, son responsable espère que les dons seront nombreux, car la crise sanitaire a fait des dégâts chez les plus démunis.