Donner son sang à Crevant-Laveine et dans les autres communes de la tournée d'été de l'EFS

L'établissement Français du sang continue sa tournée de collecte de dons du sang l'été. Parmi les communes traversées, Crevant-La-Veine, cela ne s'invente pas pour un don du sang.

Ce jeudi 10 août, l'Etablissement Français du sang a posé les seringues et les poches de sang à Crevant-Laveine, une commune de 980 habitants dans le Puy-de-Dôme. Cela fait plusieurs années que la commune est notée dans la tournée de l'EFS. "Une collecte de sang à Crevant-la-Veine, cela ne s'invente pas", remarque Yvonne Ferrier, responsable de secteur de l'association des donneurs de sang bénévoles, "cela fait beaucoup rire mon fils".

La commune recueille selon les dernières statistiques, environ 40 dons à chaque collecte. Rapporté au nombre d'habitants, c'est un peu mieux que la moyenne nationale remarque Marie-Cécile Bonduelle, médecin à l'Etablissement français du sang de Clermont-Ferrand, "On est bien à Crevant-la-Veine" sourit-elle.

Des collectes plus conviviales dans les petites communes

Plus sérieusement, les collectes dans les petites communes fonctionnent bien remarque la médecin : "C'est vrai que dans les petits villages, les gens sont habitués à venir et on les voit venir régulièrement. C'est peut-être plus facile de mobiliser dans les petites communes que dans les grandes villes où c'est plus anonyme, les gens se connaissent moins".

Pour Chantal, donner son sang c'est trois fois par an, pas plus pas moins. Pareil pour Claudine, cette grande sportive qui enchaîne les kilomètres à vélo n'a eu qu'à parcourir "200 mètres" pour aller donner son sang qui est du coup "bien oxygéné". Elle a croisé son voisin pendant le don et puis Fabrice reconnaît que dans les petits villages, le don se fait plus rapidement "en une demie heure et c'est parfait car je n'aime pas attendre".

La tournée continue jusqu'à la fin du mois dans le Puy-de-Dôme

Prochaine collecte de sang du mois d'août :

Le 14 août à Lempdes à la salle des fêtes

Le 16 août à Thiers au complexe Espace

Le 17 août à Gerzat à la salle le Galion

Le 17 août à Vertolaye à la salle Marius Ferrier

Le 18 août à Fournols au centre de vacances Azureva

Le 18 août à Chauriat, à la salle de la nouvelle école

Le 21 août à Bourg Lastic dans le gymnase

Le 21 août à Chateaugay à la salle Jacques Escuit

Le 22 et le 23 août à Issoire à la Halle

Le 24 août à Saint Sandoux au centre culturel

Le 25 août à Sauxillanges à la salle des fêtes

Le 25 août à la Bourboule au théâtre municipal

Le 28 août à Chamalières à la salle carrefour Europe

Le 29 et 30 août à Riom dans la salle Dumoulin

Le 31 août à Marsac en Livradois à la salle des fêtes

Le 31 août à Aigueperse dans la salle polyvalente