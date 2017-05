Donner un peu de son temps à des enfants qui ont besoin de soutien, de présence et de joie

Cela fait 3 ans que le dispositif "Parrainage de proximité" existe en Mayenne. L'Union Départementale des Associations Familiales, l'UDAF, et le Secours Catholique cherche de nouveaux bénévoles.

Cette belle initiative a été conçue pour des parents qui ont besoin de souffler, pour des mères seules par exemple qui n'ont pas ou peu de soutien familial à proximité. Ils confient, pour une journée, pour un week-end, leur fils ou leur fille à des adultes, qui en ont fait la demande et d'une manière bénévole, avec lesquels ils vont partager des tas d'activités sportives, culturelles, éducatives. Un sacré bol d'air dans un quotidien parfois difficile. Cécile est une maman célibataire de 4 enfants. Elle vit à St-Hilaire-du-Maine près d'Ernée. Il y a 3 mois, elle a conclu un parrainage pour son ado de 12 ans : "je pense que mon fils en avait besoin, le seul garçon ici et il se sentait un peu déséquilibré dans sa vie. Je voulais lui donner un peu de bonheur. Je m'occupe de tout chez moi, cuisine, ménage, et ça ça me permet de souffler".

En Mayenne, il y a, à ce jour, 6 parrainages et 4 autres sont en cours d'instruction.

L'UDAF et le Secours Catholique, à l'origine du projet, cherche de nouveaux parrains et marraines pour dynamiser le dispositif. Pour tout renseignement deux numéros de téléphone à votre disposition : 02 43 56 40 10 (Secours Catholique) et 02 43 49 73 83 (UDAF).