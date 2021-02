À Bobigny, l'entreprise Murfy donne une seconde vie à votre électroménager

"Il y a une réelle prise de conscience chez les consommateurs sur la nécessité de réparer plutôt que jeter", assure Guy Pezaku, l'un des cofondateurs de Murfy. Fondée en 2018, cette entreprise francilienne propose aux particuliers de venir réparer à domicile leur gros électroménager (frigo, machine à laver...) et de leur fournir si besoin les pièces détachées.

Réparer plutôt que jeter

Ce matin-là, Thomas, réparateur chez Murfy, intervient chez Leonte, un jeune étudiant de 27 ans qui vit à Bagnolet. Depuis une semaine, il n'y a plus d'eau chaude dans son lave-linge. "Je peux bricoler, changer une ampoule, des vis mais une machine à laver c'est plus compliqué", explique le jeune homme. Alors, la veille sur internet, il a découvert Murfy et réservé un rendez-vous pour cette intervention. Il n'envisage pas d'acheter une autre machine, si celle-ci peut-être réparée : question de coût mais aussi d'éthique pour Leonte. "Je crois en tout ce qui est économie circulaire, pas à la société du tout-jetable".

75 euros la réparation

Après quelques minutes d'intervention, Thomas a déjà repéré le problème "assez classique sur les machines à laver" : il s'agit de la pièce qui assure la résistance qu'il va falloir changer et donc commander "pour une trentaine d'euros". Plutôt une bonne affaire selon Leonte qui devra débourser cette somme en plus du forfait fixé à 75 euros par l'entreprise. Le montant reste le même quelque soit le nombre d'heures passées sur place ce jour-là, mais aussi le jour où Thomas reviendra pour poser la pièce détachée.

Thomas, réparateur chez Murphy, intervient sur la machine à laver de Leonte à Bagnolet © Radio France - Hajera Mohammad

Les pièces détachées seront peut-être disponibles sur les appareils stockés dans l'atelier de reconditionnement de Mufy, ouvert il y a quelques mois à Bobigny. Sinon, l'entreprise s'engage à les commander sur internet.