Donnez vos vêtements chauds à "Riders for refugees" ! Quand le monde du ski tend la main aux migrants...

L'association "Riders for refugees" a été créée voici cinq ans par Danny Burrows, le rédacteur en chef d'un journal dédié au snowboard. Il a rencontré des migrants dans la jungle de Calais. L'association est marquée par le sort des migrants qui traversent les Alpes, sans bonnet, sans gants, et sans manteaux.

"Riders for Refugees" rassemble des skieurs et des snowboarders.

L'idée est solidaire, basique et écolo : recycler des vêtements chauds que l'on ne porte plus, et les partager avec les plus démunis.

Coline Ballet-Baz, membre de l'équipe de France de slopestyle, ambassadrice de l'association, vit près de Sallanches en Haute Savoie. Elle s'implique. "On a besoin de pantalons chauds - pas des pantalons de ski - des vestes, chemises, bonnets et gants. Ceux qui arrivent en France en sont démunis. Et ces habits sont indispensables pour vivre dans les Alpes. Or il y a de "petites fortunes" qui dorment au fond des placards. L'idée est simple et écologique. Notre association sert de plateforme d'échange. On fait le lien avec les associations de terrain. On donne une seconde vie à ces vêtements d'hiver."

L'an dernier, "Riders for Refugees" a recueilli 6 300 vêtements chauds.

Un geste humain tout simplement

A chaque sujet concernant les migrants - nous en faisons régulièrement l'expérience - les organes de presse sont assaillis de commentaires radicaux, extrémistes, sur les réseaux sociaux qui servent de défouloir. Coline n'ignore pas le contexte politique tendu. Mais elle refuse de se laisser miner par la polémique politique. "C'est un des sujets de société qui divise le plus en ce moment. On ne veut pas dire que la politique ne nous intéresse pas, chacun de nous a des opinions, mais avant tout, nous agissons sur le plan de l'humain. Nous sommes des êtres humains. Si nous arrivions dans un pays inconnu, nous aimerions pouvoir compter sur une main tendue. Les retours sont positifs autour de nous, mais il y a aussi beaucoup de "Pourquoi ne pas donner aux Français ? Pourquoi les étrangers ?" Nous ne nions pas qu'il y a de la pauvreté en France. Peut-être que quand on arrive d'un pays qui n'a aucune culture du froid, on est encore plus démunis. Nous agissons pour l'humain. Et puis les vêtements, on les envoie aux associations. Certains de ces habits seront aussi redistribués à des Français. Mais, je le répète, nous, on choisit d'aider des êtres humains, avant tout, d'où qu'ils viennent."

Les vêtements seront redistribués au refuge de Briançon dès le 18 novembre. Une partie ira à Annecy, Grande Synthe, en Italie à Vintimil, et en Grèce à Athènes.

► Les lieux de collecte :

Art By Friends 14 avenue du Rhône 74000 Annecy.

Montaz Sport 255 Rue Sébastien Charléty 73490 La Ravoire.

Bière 0'clock 74 Avenue Ravanel le Rouge 74400 Chamonix-Mont-Blanc.

Pharmacie 130 Route des Grandes Alpes, 74220 La Clusaz.

Bar d'avalanche Avalanche, 218 route du linga, Châtel 74390.

Chez ma frangine 26 route des Monts 74540 Chainaz-les-Frasses.

L'alignement 2 Rue Joseph Blanc, 74000 Annecy.

L'Ecrevis - Tiers Lieu 36 rue de l'Aérodrome 74960 Meythet.

Balise 42 Rue Vaugelas, 74000 Annecy.