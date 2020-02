Donnez votre avis : comment réenchanter les Champs-Élysées ?

France Bleu Paris, partenaire de la consultation "Réenchanter les Champs-Élysées" vous donne la parole. Quels sont les Champs-Élysées de demain ? Sans voiture ? Avec plus d'arbres ? Venez participer.

Paris, France

L’avenue mythique des Champs-Élysées a perdu de sa splendeur au cours des trente dernières années. Le constat est partagé par beaucoup. La célèbre avenue a été progressivement délaissée par les Parisiens. Sur les 100.000 visiteurs qui l'arpentent chaque jour, seuls 5% sont des Parisiens en promenade. Ses immenses jardins de 15 hectares, laissés en souffrance, sont 40 fois moins fréquentés que le Parc Monceau, distant de moins d’un kilomètre.

Pour remédier à cette situation, le comité Champs-Élysées lance une grande consultation, dont France Bleu est partenaire. Comment se réapproprier notre avenue mondialement connue ? Faut-il plus d'arbres ? Des bancs ? Des couloirs de promenade ? Et les voitures ?

Avec la consultation "Réenchanter les Champs-Élysées", le Comité Champs Élysées et l'agence PCA-STREAM sur la plateforme Make.org vous propose de donner votre avis. Avec la plateforme “Civic Tech” indépendante et non-partisane Make.org, vous pouvez faire vos propositions et/ou voter pour celles des autres via le module ci-dessus.

► Pour participer, cliquez ici si vous possédez un téléphone sous Android