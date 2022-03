Donnez votre avis sur l'avenir du port de Nice

Le maire de Nice veut refaire une jeunesse au port de Nice. Immédiatement des questions importantes se posent, comme de savoir si les habitants du port préfère des installations dédiées aux yachtings, à la plaisance ou bien à une utilité industrielle. Pour être certain que ce projet colle au mieux aux attentes des habitants, le maire a lancé une grande consultation. Il a aussi nommé monsieur Bettati ancien adjoint au Maire de Nice et Conseiller Départemental pour organiser cette concertation.

Faire un état des lieux

Après cette phase de concertation et de débat public, un état des lieux précis assorti de préconisations sera publié. Ce rapport sera un outil pour le Maire de Nice, le conseil municipal et le conseil de métropole. Ce dernier s'appuiera aussi sur une commission, composée de personnalités issus de la société civile : des adjoints comme Philippe Soussi, Adjoint de territoire, ou Roger Roux, Président de la commission portuaire à la Métropole., mais aussi des spécialistes dont un représentant de l’Union Maritime désigné par celle-ci. ou Véronique Thuin, universitaire et historienne, Thierry Voisin, Président d’une société de yachting, Alain Philip, préfigurateur de l’Agence d’urbanisme azuréenne, Michel Lecerf, ancien président de l’association « La mouette », Gilbert Grisoni, spécialiste du patrimoine niçois, Jean-Paul Gomis, architecte et Richard Gibeaud, co-animateur de la grande plaisance à la Fédération des industries nautiques.

Participez aux échanges

La Ville de Nice et la « mission port » invitent les riverains, professionnels, commerçants, associations et comités de quartier, à s’exprimer et à participer à la réflexion, pour élaborer ce projet de réaménagement.