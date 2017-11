Donnez votre avis sur le nouveau stade de Nantes, le YelloPark

Si vous avez quelque chose à dire sur le projet de nouveau stade, à Nantes, pour remplacer celui de la Beaujoire, c'est maintenant ! Il y a un site internet exprès pour ça. Le projet prévoit aussi la construction de tout un nouveau quartier.

C'est un projet énorme qu'a lancé Waldemar Kita, le président du FC Nantes avec le promoteur Réalités. Celui de la construction d'un nouveau stade à Nantes, le YelloPark. Il doit voir le jour sur le parking de la Beaujoire et, à terme, la remplacer. Le YelloPark, c'est une enceinte de 40.000 places, mais aussi tout un nouveau quartier autour avec de 1.500 à 2.000 logements, des commerces, des restaurants, des bureaux... Un projet financé entièrement par des fonds privés (200 millions d'euros pour le stade) mais sur lequel vous pouvez donner votre avis via le site internet prévu à cet effet.

Tout le monde peut donner son avis et faire des propositions sur le stade et le nouveau quartier

Tout le monde peut donner son avis et faire des propositions. Sur le nouveau stade en lui-même, mais aussi sur ce nouveau quartier créé tout autour et tout ce qui va avec : le stationnement, les commerces, les questions environnementales... Six ateliers sont organisés et il y aura plusieurs réunions avec les partenaires du FC Nantes, les acteurs du quartier, les associations... Et avec les supporters même si beaucoup sont plutôt sceptiques.

Nantes métropole va céder l'équivalent de deux fois le parc de Procé en terrains constructibles, c'est du jamais vu

Pour la Brigade Loire ou encore l'association "À la Nantaise", "on va nous demander de parler des sièges ou des écrans géants mais pas du fond du dossier". Les fans des Canaris demandent une réflexion sur le principe même de création d'un nouveau stade. Ils réclament aussi à Nantes Métropole de mettre en place un appel d'offres pour la cession du terrain. "Nantes métropole s'apprête à céder 23 hectares de terrains constructibles", explique Florian Le Teuff, le président d'À la nantaise, "ce qui est l'équivalent en surface de deux fois le parc de Procé. C'est du jamais vu à Nantes qu'une telle surface soit cédée à un acteur privé. Il n'y a pas eu d'étude comparative pour voir s'il faut détruire le stade la Beaujoire au profit d'un nouveau stade ou plutôt rénover le stade actuel comme ça s'est fait ailleurs. On veut de la transparence et on veut une vraie concertation". Les discussions risquent donc d'être tendues. D'ailleurs, l'association À la nantaise organise une réunion ce lundi soir à la salle Nantes-Erdre et elle lance un référendum sur le sujet.