Donnez votre avis sur les nuisances sonores de la BA 118

L'enquête publique concernant la révision du Plan d'Exposition au Bruit (PEB) de la BA 118 est lancée. Vous pouvez donner votre avis jusqu'au 20 juillet.

L'actuel Plan d'Exposition au Bruit de la Base Aérienne 118 date de 2001, c'est à dire avant l'arrivée des escadrons de Rafales. Il était donc indispensable de le réviser.

Ce PEB découpe le territoire en plusieurs zones, selon le niveau des nuisances sonores. De la zone A, la plus exposée, où les nouvelles constructions sont interdites, à la zone C, qui limite notamment l'installation de nouveaux habitants. Le nouveau PEB proposé par la préfecture étend notamment la surface des zones concernées par les nuisances sonores : 1157 hectares de plus que dans le plan actuel.

Une zone D facultative

Mais pour la SEPANSO Landes, association défense de l'environnement, ce nouveau PEB ne va pas assez loin. L'association voudrait qu'une 4ème zone, la zone D, soit prise en compte. Cette zone D est facultative, et dans le PEB qui est proposé, la préfecture a décidé de ne pas la retenir. Pourtant, estime la SEPANSO, elle est essentielle. Elle n'empêche en rien le développement urbain, la construction de nouvelles infrastructures ou de lotissements, mais elle oblige à réaliser des travaux d'isolation acoustique en cas de construction nouvelles ou de rénovation. Selon les études réalisées, cette zone s'étend d'Ygos-Saint-Saturnin à l'ouest, jusqu'à Roquefort à l'est. Elle concernerait 28 communes, bien plus donc que les 8 inclues dans les zones A, B et C.

Pour consulter le dossier d'enquête et donner votre avis, toutes les informations sur le site internet de la préfecture, ou dans le document ci-dessous.